リーグワン2部の花園は8日、新シーズンに向けて共同主将とバイスキャプテン、ならびにチームスローガンが決定したと発表した。

共同主将はHO上山黎哉と新加入の元ニュージーランド代表CTBピーター・ウマガ＝ジェンセンとなった。

バイスキャプテンは3人。FL/LO菅原貴人、LOサナイラ・ワクァ、WTB/FB木村朋也が務める。

25〜26年シーズンのチームスローガンは「TNT」に決まった。

TNT（Takes No Talent）――才能はいらない。必要なのは姿勢と努力――

この言葉について、チームは以下のようにコメントした。

「ボールを持っていないときの動き、寝起きの速さ、妥協を一切排し、徹底してこだわり抜く。生まれ持った才能に頼らず、一人ひとりが自らを律し、自らをコントロールできる部分で 100％の努力を惜しまないチームになる。そして必ずDIVISION2を制し、DIVISION1昇格を掴み取る、という想いを込めました」

昨季は入れ替え戦の末に敗れ、1年での1部復帰を逃した。昇格を懸けたシーズンを前に、共同主将を務める上山とピーター・ウマガ＝ジェンセンがチームを通じてコメントした。

上山「今季、Pug（ピーター・ウマガ＝ジェンセン）とともに共同キャプテンを務めさせていただきます、上山黎哉です。いつもたくさんの応援、サポートをありがとうございます。会社、スポンサー様、パッセンジャー、地域の方々、支えていただいている皆さまに、花園近鉄ライナーズを誇りに思っていただけるようなチームを目指して、仲間と共に日々精進して参ります。今季も熱い応援をよろしくお願いいたします」

ピーター・ウマガ＝ジェンセン「今シーズン、レイヤ（上山黎哉）とともに共同キャプテンに任命されたことを大変光栄に思います。選手やスタッフが私に信頼を寄せてくださったことに感謝し、この役割に全力で取り組み、責任を持ってチームを導いていきたいと思います」