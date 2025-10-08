ロッテの監督に就任したサブロー氏（４９）が８日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで就任会見を行った。「最終的には優勝ですけど、ひとつひとつ階段を上りながら上位に行けたらと思います」と誓った。

目指すスタイルは守りの野球。「今年１軍で経験をさせていただいて、１番痛烈に感じたのはこれだけ投高打低になってくると打ち勝つのはちょっと難しいなと思うので。やっぱ守り勝つ野球で、うちの伝統でもあります粘りのある攻撃と、うまい走塁が中心になると思います」と守りを中心に、緻密な攻撃で点をとるスタイルを掲げた。

優勝に必要なことを問われると「全てですね。バッテリーの問題もあり、攻撃的な問題もあり、守備、全てにおいて他の５球団には負けていると思うので、そこをまた一からやり直していきたいなと思います」と話し、「甘さを取り除いて厳しい練習をして、来シーズン、若手が多いので羽ばたけるようなチームにしていきたいと思います」と厳しく鍛え上げることを予告した。

就任決定時には「山本功児さんのように熱く指揮を執っていければ」とコメントした。これについては「功児さんは熱い方で朝から晩まで練習に付き合ってくれた。そこは真似してやっていきたい。成績はあまりよくなかったかもしれないですけど、僕が選手で申し訳ないですけど、成績だけは真似しないでいいところだけ取っていければと思います」と話した。

会見では２３年まで３３年間場内アナウンスを務めた谷保恵美さんがサプライズで司会を務めた。「千葉ロッテ新監督、サブローーー」とコール。サブロー新監督は「腕が落ちたな」と苦笑いした。

サブロー氏は１９９４年ドラフト１位でＰＬ学園からロッテ入り。通算打率・２６５、１２７本塁打。２０１６年限りで引退。引退後はロッテのスペシャルアシスタント、楽天ファームディレクターを経て２０２３年からロッテ２軍監督。今季は６月に２軍監督から１軍ヘッドコーチに配置転換された。