¡Ö½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¡×¤Ï"¹â»ÔÁíÍý"¤Ç¿Ê¤à¡©½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¡×Á°ÂçÄÅ»ÔÄ¹¤Ï»ØÅ¦¡¡½÷À¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤Î»þ´Ö¤ÏÃËÀ¤è¤ê¡Ö£¶»þ´Ö¡×¤âÂ¿¤¤¡ª¡©À¯¼£¡¦·ÐºÑ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×²þÁ±¤Ê¤ë¤«
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ï¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ÏÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤ÈÁ°ÂçÄÅ»ÔÄ¹¤Î±ÛÄ¾ÈþÊÛ¸î»Î¤Ø¤Î¼èºà¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤Î½÷À³ÕÎ½¤Ï£µ¿Í¡¡¡È¹â»ÔÆâ³Õ¡É¤Ç½÷ÀÅÐÍÑ¤Ï¿Ê¤à¤«¡©
¡¡ÁíºÛÁª¤Î½ê¸«È¯É½±éÀâ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡ÖËÌ²¤¤Î¹ñ¡¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÎô¤é¤Ê¤¤¤Û¤É½÷À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÆâ³Õ¤äÌò°÷²ñ¡Ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â»Ô¿Í»ö¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡££±£°·î£·Æü»þÅÀ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡¡¡¦ÉûÁíºÛ¡¡ËãÀ¸ÂÀÏº»á¡Ê£¸£µ¡Ë
¡¡¡¦´´»öÄ¹¡¡ÎëÌÚ½Ó°ì»á¡Ê£·£²¡Ë
¡¡¡¦ÁíÌ³²ñÄ¹¡¡ÍÂ¼¼£»Ò»á¡Ê£µ£µ¡Ë
¡¡¡¦À¯Ì³Ä´ºº²ñÄ¹¡¡¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ê£µ£°¡Ë
¡¡¡¦ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡¡¸Å²°·½»Ê»á¡Ê£·£²¡Ë
¡¡¡¦¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡¡³á»³¹°»Ö»á¡Ê£¶£¹¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë¤ÏÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡Ê£¶£²¡Ë¤¬½¢¤¯¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ï¡ÖÈó¸øÇ§¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â¤È¤Ê¤ì¤Ðº£¸å¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤Ê¤É¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¡Ö¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í»ö¡£Âç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤ÎºÇÂç¿ô¤Ï£²£°¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î½÷À³ÕÎ½¤Ï£µ¿Í¡£¡È¹â»ÔÆâ³Õ¡É¤Ç¤Ï²¿¿ÍÅÐÍÑ¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¡ÖÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»ö¡É¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î£²£¹£¶µÄ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢½÷ÀµÄ°÷¤Ï£³£¸¿Í¤Ç½°»²¤È¤â¤Ë£±£¹¿Í¤º¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½°µÄ±¡¡¦»²µÄ±¡£È£Ð¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï³ÕÎ½¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥ä¥¥â¥Á¡É¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤Ç¤â¡¢»²±¡µÄ°÷¤Ç¤â¡¢¼ã¼ê¤Ç¤âÊ¸¶ç¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½µ£²²ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÅöÁª£³²ó°Ê¾å¡×¤Î¼ã¤¹¤®¤Ê¤¤½÷ÀµÄ°÷¤Ë¤·¤Ü¤ë¤È¡¢½°µÄ±¡¤Ï¹â»Ô»á¤ò½ü¤£±£´¿Í¡¢»²µÄ±¡¤Ï£¸¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤«¤é¡¢ÉðÅÄ»á¤ÏÆþ³Õ²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë½÷À½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î£·¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÌîÅÄÀ»»Ò»á
¢§¾®Þ¼Í¥»Ò»á
¢§¾åÀîÍÛ»Ò»á
¢§¾¾Åç¤ß¤É¤ê»á
¢§±Ê²¬·Ë»Ò»á
¢§ËÙÆâ¾Û»Ò»á
¢§Åç¿¬°Â°Ë»Ò»á
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÁ´°÷³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´é¤Ö¤ì¤¬Æþ³Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤½÷À¤òÅÐÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÄ¹Â³¤¤¹¤ëÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»ö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÈãÈ½¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈãÈ½¤ËÉé¤±¤º¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿ÍÁª¤Ù¤ë¤«¡¢¤ä¤êÈ´¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î°ì¤ÄÌÜ¤Î»î¶âÀÐ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£°£°£±Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡¾®ÀôÆâ³Õ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤¬½÷À½é¤Î³°Ì³Âç¿Ã¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²£°£±£´Ç¯¤ÎÂèÆó¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÀï¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ»á¤¬´´»öÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¶Ã¤¤Î¿Í»ö¤¬Ä¹´üÀ¯¸¢¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô£±£±£¸°Ì¡¡ÆÃ¤Ë·ÐºÑ¡¢À¯¼£Ê¬Ìî¤Ç²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÆüËÜ
¡¡½÷À¤¬²¿¿ÍÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³
¡¦½÷À¤Î¸¢Íø¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹
¡¦Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡¡¸½¶·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢£²£°£³£µÇ¯¤Ë¤Ï£±Æü¤¢¤¿¤ê£³£¸£´Ëü¿ÍÁêÅö¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤¬ÉÔÂ¡Ê½ÐÅµ¡§¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¦Ãæ±ûÂç³Ø¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¿ä·×£²£°£³£µ¡×
¡¦·ÐºÑÀ®Ä¹¡¡ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó£±£µ¡ó¡Á£²£°¡óÄøÅÙ£Ç£Ä£Ð¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¡ÊÆâ³ÕÉÜ»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡¦Â¿ÍÍÀ¡¡´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤ò¶¯¤¯¤·¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë
¡¡¾å°Ì¤Û¤ÉÃË½÷Ê¿Åù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¡ÊÃË½÷³Êº¹¡Ë»Ø¿ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£±£´£¸¤«¹ñÃæ¤Ç£±£±£¸°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ö£Ç£ì£ï£â£á£ì £Ç£å£î£ä£å£ò £Ç£á£ð £Ò£å£ð£ï£ò£ô£²£°£²£µ¡×¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï½÷À¤Ï·ëº§¤ÇÂà¿¦¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²È¤ò¼é¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼÷Âà¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢Æ¯¤»Ï¤á¤Æ¤â·ëº§¤·¤¿¤é¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¡ÖÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¡×¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¡×¤Ê¤ÉÀ©ÅÙ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ï£µ£°°Ì¡¢¶µ°éÌÌ¤Ç¤Ï£¶£¶°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È½ç°Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å°Ì¤È¤Îº¹¤¬¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤¬£±£±£²°Ì¡¢À¯¼£Ê¬Ìî¤¬£±£²£µ°Ì¤È¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ¡§²È»ö¡¦°é»ù¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ï½÷À¤ÈÃËÀ¤Ç¡Ö£¶»þ´Ö¡×¤Îº¹¡ª¡©
¡¡·ÐºÑ¤ÎÌÌ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬£·»þ´ÖÈ¾¤È¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤ÏÌó£¶»þ´Ö¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï£µ»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¾¤ÎÀè¿Ê½ô¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É£È£Ð¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃËÀ¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÀè¿Ê½ô¹ñ¤Ï£²»þ´ÖÈ¾¡Á£³»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬ÆüËÜ¤Ï£±»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤Îº¹¤¬£¶»þ´Ö¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÂçÄÅ»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î±ÛÄ¾Èþ»á¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î³°¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é½ê¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î»Ù±ç¡¢ÉÂ»ùÊÝ°é¤ä³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î»Ù±ç¤ò¤É¤¦½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤Êý¤¬¤¤¤«¤Ë½ÀÆð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Å¾¶Ð¤ÎÍÌµ¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°é»ùµÙ²Ë¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£²¿¤è¤êÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÀ§Àµ¤Ç¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»Å»ö¡¦²È»ö¡¦°é»ù¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¤Ï½÷ÀÌò°÷¿ô¤¬£µÇÜ¤Ë¡¡½÷ÀÌò°÷¤Î¿ô¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡Ö¥¥ä¥Î¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÌò°÷¤Î¿ô¤¬¤³¤³£±£°Ç¯¤Ç£µÇÜ¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¥ä¥Î¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡££²Ç¯Á°¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤ÎÌò°÷¤òÁªÇ¤¤¹¤ë³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢Åö»þ¥¥ä¥Î¥ó¤Î½÷À¤ÎÌò°÷¸õÊä¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ê¤É¤¬¡Ö½÷À¤ÎÌò°÷¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô¤¤¤Ê¤¤¤ÈµÄ·è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢È¿ÂÐ¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËÌò°÷¤ÎÁªÇ¤¤Ï»¿À®£µ£°¡¥£µ£¹¡ó¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½÷ÀÌò°÷¤¬¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÊý¤¬³ô¼°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢½÷ÀÌò°÷¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¼£¡§½÷ÀµÄ°÷¤Ê¤¼Áý¤¨¤Ê¤¤¡©¼«¿®¡¦·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤µ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£½°µÄ±¡¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Ï£´£¶£µ¿ÍÃæ£·£²¿Í¤Ç¡¢£±£µ¡¥£µ¡ó¤Ç¤¹¡£»²±¡¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â£²£°¡ó¤ÈÄã¤¤³ä¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£±Û»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄÅ»ÔÄ¹»þÂå¤Ë¡ÖÀ¸ÅÌ²ñ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¾®Ãæ³ØÀ¸¡×¤Î¿ô¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÈ¾¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï£²£°¡ó¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¡¢²¾¤ËµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¯ÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤òÁªÇ¤¤¹¤ëÂ¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹âÎð¤ÎÃËÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°ì°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´ë¶È¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡»¡ó°Ê¾å½÷À¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î³ä¤êÅö¤ÆÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Û»á¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤ÇÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¤Î°ìÉô¤ò½÷À¤Ë¸ÂÄê¡×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ç²¿¤«¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Î¤Ê¤«¡¢¡È¹â»ÔÁíÍý¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±Û»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ïº£¸å¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£