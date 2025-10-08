

iOS 26で進化したスクリーンショット、挙動が変化

元々は説明書や解説書に添える図版を作成したり、操作手順を示すブログを書いたりする際に撮っていたスクリーンショットだが、今では、老若男女問わず、当たり前に利用するようになった。“スクショ”という略称も生まれており、多くの人が画面上の情報を他人と共有するときなどに活用している。iOS 26では、そのスクショが進化した。

これは、Apple Intelligenceの機能の1つであるVisual Intelligenceでできることが増えたためだ。iOS 26のVisual Intelligenceは撮ったスクショを分析して、画面内に映っているものと同じものをグーグル検索で探したり、ChatGPTに質問したりといったことができるようになった。Androidには「かこって検索」があるが、それに近い機能が搭載されたというわけだ。

一方で、従来のようにスクショを情報共有するために使っていた人には、ワンステップ手間が増えてしまう形にもなる。オフにすることはできるものの、これもすぐに機能を使いたい人には不便。ここでは、それらを設定で解消する方法を解説するとともに、iOS 26にまつわるスクショの活用方法を紹介していく。

スクショ取得時の動作を前のように戻す方法は

iOS 18までのiOSでは、スクリーンショットを撮ると画面左下にサムネイルが表示され、放置しているとそのまま画像が保存されていた。このサムネイルをタップすると全画面に切り替わり、スクショを編集したり、共有したりといったことができた。ところが、iOS 26ではスクショを撮ると全画面表示にいきなり切り替わってしまう。

Visual Intelligenceを使いたいときには、このユーザーインターフェイス（UI）が合理的だ。スクショを撮って、その画面内で検索したものを囲ってグーグルの画像検索を呼び出すなり、ChatGPTに内容を尋ねたりすればいいからだ。コピペができないアプリの文字をコピーしたり、翻訳機能がないアプリの文字を翻訳したりする場合にも活躍する。

ただし、このUIが便利なのはあくまでVisual Intelligenceを使って何らかのことを調べたい場合。単純にスクショだけを撮りたい人には、ワンステップ操作が増えてしまう形になる。また、保存ボタンを押すと「写真に保存」や「ファイルに保存」「クイックメモに保存」という選択肢が出るので、ここにもひと手間かかる。



スクショを撮ると、サムネイルではなく、全画面に表示されるようになった（筆者撮影）

スクショを次々と撮っていきたいときには、この仕様が少々不便。スクショを撮るだけのUIとしては、iOS 18までの方がシンプルだったと言えるだろう。Visual IntelligenceはVisual Intelligenceで便利な機能なのだが、スクショの発展形として実装したことでUIがコンフリクト（衝突）してしまったようにも見える。

この新しいUIは、設定で元に戻すことが可能だ。Visual Intelligenceよりもスクショを重視するという人は、iOS 26にしたあと、すぐに設定を変更しておきたい。設定方法は次のとおり。まず、「設定」アプリを開き、「一般」から「画面の取り込み」に進む。この画面の取り込みとは、スクショのことだ。

この画面でオンになっている「フルスクリーンプレビュー」をオフにすると、iOS 18までのように、画面左下にサムネイルが表示されるUIに切り替わる。Visual Intelligenceを使いたいときには、そのサムネイルをタップすればいい。UIの変化に慣れない人や、Visual Intelligenceにあまり価値を感じない人には、この方法をお勧めしたい。



「設定」の「一般」から「画面の取り込み」に進み、「フルスクリーンプレビュー」をオフにするとiOS 18までのような動作になる（筆者撮影）

フルスクリーンプレビューを併用できる

一方で、元に戻したら戻したで、今度はVisual Intelligenceを呼び出すのにひと手間かかってしまう。サムネイルは数秒すると消えてしまうため、すぐに全画面表示を呼び出さなければならないのも面倒なポイントだ。ワンタッチで撮れるスクショと、Visual Intelligence用のフルスクリーンを両立させるには、どのような方法があるのか。

答えは、フルスクリーンプレビューをオンにしたまま、スクショはサイドキーと音量ボタンの同時押しで撮らないというものだ。ボタンの同時押しはVisual Intelligenceのための操作として残しておきつつ、スクショは別の方法で撮るという手を使えば、両方のいいとこ取りができる。

1つ目の方法は、AssistiveTouchを使うという方法だ。これは、本来、操作が困難な人のための機能だが、スクショを撮るためのボタンなどとして使われていることも多い。有効にすると、画面上にボタンが現れメニューが展開されるが、AssistiveTouchに設定したのがスクショだけだと、ワンタッチで記録をすることが可能になる。



アクセシビリティ内のAssistiveTouchにスクリーンショットを割り当てると、通常の操作と使い分けることが可能になる（筆者撮影）

このAssistiveTouchで撮ったスクショはフルスクリーンにならず、iOS 18までの時と同様、画面下部にサムネールが現れる。設定方法は次のとおり。「設定」アプリから「アクセシビリティ」を開き、「タッチ」の中にある「AssistiveTouch」をオンにする。

次に「最上位メニューをカスタマイズ」を選択して、項目数を1つまで減らし、それを「スクリーンショット」に変更する。用途に応じてダブルタップや長押しに、スクリーンショット以外の機能を割り当てておいてもいい。また、ワンタッチで取れるのは誤操作につながるおそれもあるため、その場合は長押しにスクリーンショットを割り当てておくといいだろう。

画面上にボタンが表示された状態になるが、スクショを取るときだけ消えるため画面の記録には残らない。AssistiveTouchのボタンが常時表示されているのが邪魔だというときには、スクショを取るときだけ有効化するといい。同じく「設定」の「アクセシビリティ」の最下部にある「ショートカット」で、「AssistiveTouch」を有効にすると、サイドキーの3回連続押しをしたときだけAssistiveTouchが起動する。

背面タップでも撮れるスクショ

AssistiveTouch以外にも、スクショを取る方法はある。同じく、アクセシビリティにある背面タップにも、この機能を割り当てることが可能だ。この機能は、iPhoneを手に持った状態で背面を指でダブルタップもしくはトリプルタップすると、特定の機能が起動するというものだ。

設定方法は次のとおり。「設定」アプリから「アクセシビリティ」を開き、「タッチ」の中の最下部にある「背面タップ」を選択する。ここでダブルタップとトリプルタップに、それぞれの機能を割り当てることが可能だ。様々な項目が用意されているが、ここでは「スクリーンショット」を選ぶ。



背面タップにスクショを割り当てて、フルスクリーンプレビューが表示される通常の操作と使い分けることも可能だ（筆者撮影）

お勧めしたいのは、トリプルタップ。ダブルタップだとサイドキーをダブルクリックした際などに、持ち方が悪いと誤認識してしまうこともある。発動しやすいので、想定していたとき以外にもスクショが撮られてしまうというわけだ。トリプルタップなら、回数が多いぶん、誤動作しづらくなる。

「バナーを表示」はオフにしておく

また、背面タップにスクショを割り当てるときには、「バナーを表示」はオフにしておいた方がいい。これは、背面タップが反応したことを示すため、ダイナミックアイランド上にその情報を表示する機能だが、連続してスクショを撮るようなときに、写り込んでしまう。オフにすることで、そのようなミスが防げる。

背面タップに割り当てたスクショも、サイドキー＋音量ボタンの上のようにフルスクリーンにはならず、画面下部にサムネイルが表示される。ほかにも、アクションボタンにショートカットアプリで作成したスクリーンショットを割り当てるという方法もある。

ただし、こちらは便利な反面、アクションボタンが反応したことを示すバナーまで一緒にスクショに写ってしまうので、あまりお勧めできない。Visual Intelligenceと両立させたい人は、AssistiveTouchか背面タップを活用するといいだろう。



（石野 純也 ： ケータイジャーナリスト）