¡ÖÀäÂÐ¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×ºå¿À24ºÐ¥É¥é1±¦ÏÓ¤ÎÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤Ëµå³¦OBÂÀ¸ÝÈ½¡¡¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥É¥é1±¦ÏÓ¡¢À¾½ãÌð¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ï10·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÀ©¤·¤¿Æ£Àîºå¿À¤¬¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¥É¥é1±¦ÏÓ¤ÎÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎÀ¾½ãÌð¤ÎÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤òÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾½ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢23Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾½ã¤ÎÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú·ã¿Ì¡Ûºå¿ÀÀ¾½ãÌð¤¬ÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤Ø¡ª¤¢¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡ªºå¿À¤ÎÀ¾½ãÌð¤¬ÂÇ¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£À¾½ã¤ÎÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Í¡¢Á´Á³¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¡ÀäÂÐÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤ËÂç¤¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¸µ¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¤Ë¤âÆóÅáÎ®¤ò´«¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡²áµî¤ËDeNA¤Îµß±çº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÇÀÊ¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤ÎÆâ³Ñ¤òº¸±Û¤¨¤Ë¹ë²÷¤Ë±¿¤ó¤À°ìÂÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£Ìî¼ê¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆâ³°Ìî´Þ¤áº£¸å¡¢¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡±¦Åê¤²¡¢±¦ÂÇ¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÜ»Ø¤¹¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¹âÌÚ»á¤Ïº£µ¨¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î9ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.282¤ÈÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¹Åç¤ÎÃæÂ¼¾©À®¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤ÈÃæÂ¼¾©À®¡×¡Ö¤È¤â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¹Åç¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤ë¥í¥Þ¥óË¤¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡Ö²¶¤Ï¤Í¡ÊÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÎÁá¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¡£ÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡£ÁÇ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×¤Èº£²ó¤ÎÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¡¦ÁÏ»Ö³Ø±à¹â»þÂå¤ËÄÌ»»25ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿U¡¼18WÇÕ¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ¤âµÏ¿¤ÈÂÇ·â¤ÎÎÏ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Ë±¦¤Ò¤¸¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤Î¤«¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢Àè¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉÁ¤Êý¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï