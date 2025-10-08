XMile株式会社は、20～60代のビジネスパーソン1,000名を対象に今後の働き方に関する調査を実施し、その結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー オフィス職の7割が「条件次第で現場職転向もOK」 ホワイトカラー、AIの仕事代替不安が強いほど、現場転向OK率がUP 現場職、過半数が「自分の業務はAIに代替されない」と考える 「仕事の不満」現場職は体力・環境、オフィス職はメンタル面が目立つ 両者とも「将来の不安」は年収。現場職は体力、オフィス職はAI・景気も 現場職が感じる仕事の魅力「社会・生活を支える使命感」が最多

オフィス職の7割が「条件次第で現場職転向もOK」

オフィス職※482人に、現場職に転向してもよい条件を聞いたところ「休日や勤務時間が改善されるなら」約37％（176人）と答えた人が最多であった。続いて「年収が大きく上がるなら」と答えた人が約36％（172人）、「将来的にキャリアの選択肢が広がるなら」約16％（79人）、「周囲の評価や世間体が気にならない環境なら」約11％（51人）が続いた。

一方で「絶対に変えたくない」と答えた人は約29％（143人）にとどまり、残りの7割（355人）は条件次第で現場職への転向が視野に入ると考えていることが判明した。

※オフィス職かつ、オフィス職に魅力を感じると答えた人

画像：XMile株式会社 2025年10月6日 プレスリリースより引用

ホワイトカラー、AIの仕事代替不安が強いほど、現場転向OK率がUP

自分の業務がAIで代替されると認識している度合いが高い人ほど、現場職を「条件次第で可」と捉える割合が高まった。AIで自分の業務が代替される割合を「ほぼされない（10％未満）」と認識する層では、現場職も条件次第で可とする人は約45％（49人／110人）にとどまる。

これに対し、「ほぼ全て（80％以上）」と認識する層では17人中16人が現場職を可と判断。中間層でも「一部（10～30％）」で約76％（91人／120人）、「半分程度（30～50％）」で約77.4％（120人／155人）、「大部分（50～80％）」で約79％（63人／80人）と、いずれも7割を超えている。AIによる仕事代替不安の度合いが高まるにつれ、現場職を選択肢とみなす傾向がみられた。

画像：XMile株式会社 2025年10月6日 プレスリリースより引用

現場職、過半数が「自分の業務はAIに代替されない」と考える

現場職500人にも、自身の業務のAI代替リスクについて尋ねたところ「ほぼされない（10％未満）」と答えた人が284人で最多、「ほぼ全て（代替される）」と答えた人はわずか17人であった。

この結果は、オフィス職の回答とは大きく異なり、オフィス職では「ほぼされない」と答えた人は114人にとどまり、むしろ「半分程度（30～50％）」と答えた人が158人で最多であった。

オフィス職は「いずれAIに代替される」という考えが広がっているのに対し、現場職では「ほぼされない」と考える人が多数派であり、自分の業務に対するAIリスクの受け止め方に大きな差があることが浮き彫りになった。

画像：XMile株式会社 2025年10月6日 プレスリリースより引用

「仕事の不満」現場職は体力・環境、オフィス職はメンタル面が目立つ

現在の仕事に対する不満を聞いたところ、現場職では「給与・待遇が低い」と答えた人が207人で最多、次いで「職場環境が悪い」が138人、「体力的にきつい」が130人であった。

一方オフィス職では「特に不満はない」が144人で最多ではあるものの、ついで「給与・待遇が低い」が131人、「人間関係にストレスがある」126人、「精神的ストレスが大きい」が100人、「やりがいがない」が81人と不満の中にはメンタル面の要素も目立った。

画像：XMile株式会社 2025年10月6日 プレスリリースより引用

両者とも「将来の不安」は年収。現場職は体力、オフィス職はAI・景気も

将来のキャリアに対する不安については、現場職では「年収が上がらない」が222人で最多、「体力的についていけない」も158人と高い割合を占めた。一方「AIに仕事を奪われる」と答えた人は47人にとどまっている。

オフィス職では「年収が上がらない」が165人に加え、「AIに仕事を奪われる」68人、「景気悪化で仕事がなくなる」70人、「新しい技術についていけない」65人が上位に入った。

画像：XMile株式会社 2025年10月6日 プレスリリースより引用

現場職が感じる仕事の魅力「社会・生活を支える使命感」が最多

現場職かつ、現場職に魅力を感じると答えた人419人に理由を聞いたところ、最も多かったのは「社会や生活を支える重要な仕事だから」で約3割の126人であった。次いで「自分の経験・得意分野を活かせそうだから」113人、「休日・勤務時間などの条件が良さそうだから」104人、「働き方が自分に合う」102人と続いた。

現場職は待遇や条件だけでなく、社会的意義や使命感を魅力として捉えていることが特徴的であった。

画像：XMile株式会社 2025年10月6日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査期間：2025年8月13日～2025年8月22日

■調査方法：インターネット調査、ウェブアンケートによる調査

■調査対象：全国20代以上のビジネスパーソン1,000名

・現場職500名

・オフィス職500名

■引用元：クロスワーク（https://x-work.jp/journal/driver-working_ai）

