岩田剛典＆生見愛瑠、出身地・愛知での「TGC」開催に期待 岩田作キービジュアル＆第1弾出演者も発表
愛知県出身のアーティスト・俳優の岩田剛典と、俳優・モデルの生見愛瑠が、7日に愛知・IGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下「TGC in あいち・なごや 2026」）記者発表会に登場した。
【画像】岩田剛典が手掛けた「TGC in あいち・なごや 2026」キービジュアル
東京ガールズコレクション実行委員会は2026年2月15日、同会場で「TGC in あいち・なごや 2026」を開催する。TGCが取り組む日本各地の地域産業を活性化する取り組みの一環。愛知では2011年2月に「東京ガールズコレクション in 名古屋』、翌年2012年9月に「第2回 東京ガールズコレクション in 名古屋 2012」を開催した。今回の同県での開催は14年ぶりとなる。
生見は、真っ白の華やかなワンピーススタイルで登場し、会場の視線を集めた。20周年を迎えたTGCの魅力について「TGCは東京だけでなく、地方でも開催していて、なかなか会えない方や自分が行かない場所にファッションショーで行けることがうれしく、本当に大好きなイベントです。また、今回自分の地元で開催されるということで緊張もあるんですけど、たくさんの方にお会いできたらうれしいです」と期待を寄せた。
また、愛知県での思い出について「本当に名古屋のグルメが大好きで、東京でも名古屋の味噌だれを常備しているくらい、名古屋の濃い味が大好きで、今日も味噌カツを食べて帰りたいなど思っています」と話した。
今回の「TGC in あいち・なごや 2026」のテーマは“TSUMUGU: Design the Next”。これにちなみ日々続けていることを聞かれると、「基本SNSを見ているので、色んな情報や温かい言葉のリプライを見たり、新しいこと（生活の便利術など）を日々チェックしたりしています」と笑顔で回答。「今までTGCにたくさん出演させていただいていますが、愛知は初めてなので、どんな会場なんだろうという楽しみと、かっこいい姿を見せなきゃという緊張感が少しありますが、ステージを楽しみたいです！」と意気込みを語った。
岩田は「TGC in あいち・なごや 2026」のクリエイティブアンバサダーを務める。キービジュアルを手掛けており、「自身の絵のスタイルを活かしながら、TGCが持つ華やかさや次世代の皆様へのイマジネーション（夢や希望）を連想させるようなイメージで、大体2ヶ月ほどかけて完成させました」と明かした。
出演については「改めてクリエイティブアンバサダーとしてTGCのお手伝いができることをとても光栄に思っております。そして、当日はライブパフォーマンスを予定している他、TGCのクリエイティブチームと連携しながら、自分ができることを精一杯やっていきたいなと思います。TGCは次世代の皆様に、夢や刺激といった様々なイマジネーションに溢れる環境だと思いますので、そこに立ち会えることをとても楽しみにしております！」と意気込みを述べた。
なお、W TOKYOとLDH JAPANによる「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」が「TGC in あいち・なごや 2026」に初上陸することも発表。記者発表会に、本プロジェクトのリーダー的存在でもあるEXILE TETSUYAが登壇し、プロジェクト実施に向けた思いを語った。
「TGC in あいち・なごや 2026」出演者第1弾も解禁。ゲストモデルに生見のほか、池田美優、なえなの、希空、本田紗来、MINAMI、ゆうちゃみ、米澤りあらの出演が決定。岩田もメインアーティストとして登場する。
■EXILE TETSUYA、コメント
「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」を始めてから約3年が経ち、僕自身がプロデュースするダンスワークショップショーは、今まで全国15箇所、約3万人以上の皆様と一緒に、SDGs 目標「3. すべての人に健康と福祉を」を推進してきました。
このイベントの醍醐味は、ステージ前方にキッズエリアを設けており、親子で一緒に参加して楽しめたり、体を動かしたり、声を出したりできる点や、子どもたちにステージに立ってもらって、そこからの景色を楽しんでもらったりと、僕たちと地域の皆さんとの距離が近いことが魅力的だなと思っており、本イベント当日もそのようなステージになればなと、今から楽しみにしています。
更に2026年は、LDHが6年に一度のお祭り「LDH PERFECT YEAR 2026」と題して、皆さんに喜んでいただけるような様々なエンタテインメントを準備しています。TGCの中でもWTOKYO様と一緒に、1年を通してLDH PERFECT YEARを盛り上げていただくようなステージを企画していますので、是非楽しみにしていてください！
【画像】岩田剛典が手掛けた「TGC in あいち・なごや 2026」キービジュアル
東京ガールズコレクション実行委員会は2026年2月15日、同会場で「TGC in あいち・なごや 2026」を開催する。TGCが取り組む日本各地の地域産業を活性化する取り組みの一環。愛知では2011年2月に「東京ガールズコレクション in 名古屋』、翌年2012年9月に「第2回 東京ガールズコレクション in 名古屋 2012」を開催した。今回の同県での開催は14年ぶりとなる。
また、愛知県での思い出について「本当に名古屋のグルメが大好きで、東京でも名古屋の味噌だれを常備しているくらい、名古屋の濃い味が大好きで、今日も味噌カツを食べて帰りたいなど思っています」と話した。
今回の「TGC in あいち・なごや 2026」のテーマは“TSUMUGU: Design the Next”。これにちなみ日々続けていることを聞かれると、「基本SNSを見ているので、色んな情報や温かい言葉のリプライを見たり、新しいこと（生活の便利術など）を日々チェックしたりしています」と笑顔で回答。「今までTGCにたくさん出演させていただいていますが、愛知は初めてなので、どんな会場なんだろうという楽しみと、かっこいい姿を見せなきゃという緊張感が少しありますが、ステージを楽しみたいです！」と意気込みを語った。
岩田は「TGC in あいち・なごや 2026」のクリエイティブアンバサダーを務める。キービジュアルを手掛けており、「自身の絵のスタイルを活かしながら、TGCが持つ華やかさや次世代の皆様へのイマジネーション（夢や希望）を連想させるようなイメージで、大体2ヶ月ほどかけて完成させました」と明かした。
出演については「改めてクリエイティブアンバサダーとしてTGCのお手伝いができることをとても光栄に思っております。そして、当日はライブパフォーマンスを予定している他、TGCのクリエイティブチームと連携しながら、自分ができることを精一杯やっていきたいなと思います。TGCは次世代の皆様に、夢や刺激といった様々なイマジネーションに溢れる環境だと思いますので、そこに立ち会えることをとても楽しみにしております！」と意気込みを述べた。
なお、W TOKYOとLDH JAPANによる「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」が「TGC in あいち・なごや 2026」に初上陸することも発表。記者発表会に、本プロジェクトのリーダー的存在でもあるEXILE TETSUYAが登壇し、プロジェクト実施に向けた思いを語った。
「TGC in あいち・なごや 2026」出演者第1弾も解禁。ゲストモデルに生見のほか、池田美優、なえなの、希空、本田紗来、MINAMI、ゆうちゃみ、米澤りあらの出演が決定。岩田もメインアーティストとして登場する。
■EXILE TETSUYA、コメント
「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」を始めてから約3年が経ち、僕自身がプロデュースするダンスワークショップショーは、今まで全国15箇所、約3万人以上の皆様と一緒に、SDGs 目標「3. すべての人に健康と福祉を」を推進してきました。
このイベントの醍醐味は、ステージ前方にキッズエリアを設けており、親子で一緒に参加して楽しめたり、体を動かしたり、声を出したりできる点や、子どもたちにステージに立ってもらって、そこからの景色を楽しんでもらったりと、僕たちと地域の皆さんとの距離が近いことが魅力的だなと思っており、本イベント当日もそのようなステージになればなと、今から楽しみにしています。
更に2026年は、LDHが6年に一度のお祭り「LDH PERFECT YEAR 2026」と題して、皆さんに喜んでいただけるような様々なエンタテインメントを準備しています。TGCの中でもWTOKYO様と一緒に、1年を通してLDH PERFECT YEARを盛り上げていただくようなステージを企画していますので、是非楽しみにしていてください！