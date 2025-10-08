俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めるＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）初回が７日に放送され、昭和風ヘアメイクの美人女優にネットが沸いた。

原作は谷口菜津子氏による同名漫画。手が込んだ料理を作り、“恋人ファースト”の生活を送ってきた女性・鮎美（夏帆）と、「料理は女が作って当たり前！」という考えを持つ男性・勝男（竹内）のカップルがプロポーズ直後に破局。その後、「料理を作る」ことを通じて自身を見つめ直し、成長していく姿を描く恋愛コメディー。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

古い価値観を持つ勝男が、“完璧な男になるためのバイブル”だとして信じているのが、トレンディードラマ「フォーエバーラブは東京で」。その主人公・長坂真理は、田舎から上京したばかりの俊平（橘優輝）が都会で恋に落ちる天真爛漫（らんまん）で可憐なヒロインだ。

劇中では、勝男の妄想シーンで「フォーエバーラブは東京で」が登場。長坂真理を演じたのが、女優の青島心だった。

ネットは青島の昭和スタイルに注目。「青島心ちゃんんん？！！！」「青島心かわい〜！！！」「ドラマ眺めてたらとんでもなくきれいな人がちょい役でチラッと映って何いまのきれいな人?!と思ったら青島心さんだった」「なんか見たことある気が…と思ったら、青島心じゃないか」と美ぼうにくぎ付けになった。

青島は２０１５年「第２３回ピチレモン専属モデルオーディション」でグランプリを受賞し、モデルとしての活動をスタート。１７年のテレビ東京系「絶狼〈ＺＥＲＯ〉―ＤＲＡＧＯＮ ＢＬＯＯＤ―」のヒロイン役で初のドラマ出演。２０２２〜２３年に放送されたテレビ朝日系「仮面ライダーギーツ」ではヒロイン・ツムリ役を務めた。