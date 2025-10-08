お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が7日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）で、世代間ギャップについて語った。

テレビ東京系「千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅27」（後6・30）のロケ中の出来事として、ジュニアは「俺より2、3個上」というプロデューサーと「20代前半」のスタッフとのやり取りを回想。飲食店での食事中にタクシーを手配し、店の前で停車したまま待ってもらうという状況になった。

プロデューサーが、待機中のタクシー料金も支払うため、若いスタッフへ「タクシーのメーター、倒してもらえよ」と指示したが通じずイライラ。何度か繰り返すプロデューサーの様子に、ジュニアは「“メーターを倒す”の意味が分かってないことが分かってない。われわれは“空車”をガッチャンって、メーターを倒してた」と説明した。

そして「だから“死語ハラスメント”やねん。PはPでイライラしてる。“なんで分からへんねん”って。そら分からへんよな」と同情。お笑いタレントのケンドーコバヤシも「“ガチャン”の物なんて、今世の中にない」と想像した。

そのため「ホンマに気をつけな」と戒めたジュニア。「“死語ハラ”、結構あるで」といい、「うちの息子に“しょんべん行けよ”って言うても“しょんべんって何？”って。便所も分からへん、トイレやねん」と振り返った。

さらに「変に引っかかってお客さんがザワついたら…と思って、ええカッコして“タートルネック”って言うけど、ここ（頭）で1回“とっくり”って出てる」と告白。「とっくりを変換してタートルネックって言うてる。チョッキって出た後に変換してベストって言うもんな」というジュニアに、ケンコバも「言うてます、ランニングって出た後にタンクトップって」と語っていた。