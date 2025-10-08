¡Ú Number_i ¡Û ¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬°áÁõ ¡õ ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸³«ºÅÃæ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤òË¬Ìä
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç¡¢2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤ÎÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤¿°áÁõ¡õ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤òË¬¤ì¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬¡¢¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥Ú¥ó¤Ç¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò½ñ¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¼«¿È¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤·¡×¤È½ñ¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£
´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î²èÁü¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡¢ÎØ¤ÎÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î²èÁü¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡Öwwww¡×¤È½ñ¤¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¥¢¥ë¥Ð¥à ¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNumber_i¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û