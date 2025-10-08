「ショコラバターの木」を4年ぶりに復刻、『シュガーバターの木』ブランド誕生15周年記念

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、2025年2月でブランド誕生から15周年を迎えた。

これを機に「ショコラバターの木」を復刻し、2025年10月15日から販売開始する。

◆「ショコラバターの木」

芳醇な発酵バターを感じる特製シリアル生地に、ミルキーなホワイトショコラを流しかけた。背徳感のあるミルキー感と、サクサクとした軽やかな食感が楽しめる。チョコをたっぷりと使用しているため、涼しくなってきた今の時期限定で発売するという。

特製シリアル生地にホワイトショコラを流しかけた

【発売日】

2025年10月15日(水)〜

約12万枚限定、なくなり次第終了

【価格】

10枚入 税込1,274円

【販売店】

･シュガーバターの木

大丸東京店･西武池袋店･そごう横浜店･阪急うめだ店･ジェイアール名古屋タカシマヤ店･博多阪急店･JR上野駅店･JR大宮駅店･羽田空港第1ターミナル店･羽田空港第2ターミナル店

･パクとモグ 小田急町田店

･JR東京駅 銀のぶどう‐SWEETS GATE TOKYO‐(改札内)

【購入制限】

1人2点まで

「ショコラバターの木」10枚入

〈『シュガーバターの木』とは〉

バターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、東京の洋菓子ブランド｢銀のぶどう｣プロデュースのもと、2010年に誕生した。一番人気の「シュガーバターサンドの木」は、全粒粉･ライ麦･小麦、穀物の旨味そのままの特製シリアル生地を使用。芳醇な発酵バターを感じる独自のブレンドバターを、シュガーと一緒に焼き上げた。このほか、季節限定味など数多くのバリエーションを展開している。

『シュガーバターの木』

■『シュガーバターの木』公式HP