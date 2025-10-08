写真集「１０ Ｙｅａｒｓ ｏｆ Ｒｅｍｅｍｂｅｒｉｎｇ Ｗｉｌｄｌｉｆｅ」に収められたインドセンザンコウの写真/Dharmendra Khandal/10 Years of Remembering Wildlife

（ＣＮＮ）全身と尾を覆う硬いよろいのようなうろこ、鋭い爪を持つ５本指の足、最長で２５センチも伸びるミミズのような舌――。センザンコウは哺乳類というより恐竜のような姿をしている。

「後ろ足で歩いて、小さな前足を持ち上げて進む様子は過去を思い出させる。まるで小さなティラノサウルスが歩いているよう。過ぎ去った時代とつながっているような感覚になる」と、南アフリカ在住の野生動物写真家でサファリガイドのトリスタン・ディックスさんは語る。

センザンコウは８０００万年前から存在している。これに対し、人類の歴史はわずか３５万年だ。しかし、その未来は危うい。アジアとアフリカに分布する８種すべてが、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）によって絶滅の危険がある種に指定されている。

ディックスさんが撮影したサバンナセンザンコウの写真は、「リメンバリング・ワイルドライフ」プロジェクトから出ている写真集の最新作「１０ Ｙｅａｒｓ ｏｆ Ｒｅｍｅｍｂｅｒｉｎｇ Ｗｉｌｄｌｉｆｅ（原題）」の表紙を飾っている。このシリーズは、収益を野生動物保護活動に寄付するプロジェクトの一環だ。

この取り組みは写真家マーゴット・ラゲットさんが２０１５年に立ち上げたもので、毎年１種の絶滅危惧動物に焦点を当てた写真集を制作してきた。これまでに計１５５万ドル（約２億４０００万円）以上を寄付してきたという。今年の主役はセンザンコウだ。

センザンコウは世界で最も違法取引されている哺乳類のひとつで、その肉とケラチンのうろこに対する需要が密猟の要因となっている。センザンコウのうろこは主に、科学的な根拠のない伝統医学に使われている。

センザンコウに関する章を執筆した生態学者のウェンディ・パナイノ博士は「センザンコウが密猟されやすいのは動きが遅いから。逃げないので、人間に簡単に捕まえられてしまう」と説明する。

１０年から２３年の間に、違法取引されたセンザンコウは１３万６０００頭を超え、密輸の摘発件数は約４００件に上る。最大の市場は中国だ。センザンコウのうろこの使用に関する法律や取り締まりが変更されたことで密猟はやや減ったものの、取引は依然として横行している。

正確な取引数を把握するのは難しいが、ラゲットさんによると、密猟が現在行われていると推定されるペースで考えると、プロジェクト開始から１０年間で密猟によって捕獲されたセンザンコウの数は１００万匹に達するという。

「それに気づいたときは、本当に申し訳ない気持ちになった。今までセンザンコウに手を差し伸べられなかったことを、本当に申し訳なく思う」とラゲットさんは語った。

センザンコウが直面している人為的な課題は密猟だけではない。

「アフリカ南部では、電流の流れるフェンスがセンザンコウにとって大きな脅威だ。危険を感じると体を丸めて身を守る習性があるからだ」とパナイノ博士は説明する。「センザンコウは後ろ足で歩くので、腹部がフェンスの電線に触れやすく、丸まることでずっと感電し続けてしまう」

野生のセンザンコウは観察例が非常に少ないため、生態について詳しいことがあまり分かっていない。

「センザンコウの生息数さえ分からない」とラゲットさんは言う。「センザンコウについてためらった理由の一つは、センザンコウが非常に警戒心が強く夜行性であるため、野生でちゃんとした写真を撮るのが本当に難しいからだ」

そのため「リメンバリング・ワイルドライフ」シリーズでは初めて、野生生物だけを対象とするというこれまでの原則を緩め、野生に戻されたセンザンコウや保護区のセンザンコウの写真も採用した。

ディックスさんは、南アフリカのクルーガー国立公園に隣接する私有保護区で夜にセンザンコウを撮影した。「ガイドをして１７年になるが、これまでにセンザンコウを見たのは１５回だけ」と話す。「あの写真は幸運だった。センザンコウがたまたま巣穴から出て道路を横切った瞬間に出会えた」

ＩＵＣＮの最近の報告書では、データ不足と報告の欠如がセンザンコウ保護の取り組みを妨げていると指摘された。ラゲットさんとディックスさんは、今回の写真集がセンザンコウへの関心を高め、保護活動の支援につながることを期待している。

「サファリに初めて来る人の多くは、センザンコウという動物の存在すら知らない」とディックスさんは言う。「人々が共感できるような写真を撮れれば、大きな違いを生み出せる」

ラゲットさんも同意する。「何かを守りたいとか、失うことを恐れるには、愛着がなければならない。『あなたがセンザンコウの本を作っていると聞くまで、センザンコウなんて聞いたこともなかった』という人もいる。ある意味、それでいい。私たちが仕事を果たしている証拠だから。もっと多くの人に知ってもらう必要がある、この愛らしくて、美しく、魅力的な小さな動物についての認識を高めている証しだ」