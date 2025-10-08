台風２２号、神奈川には９日午前に最接近する見込み 高波や高潮に注意
横浜地方気象台は８日、台風２２号に関する気象情報を発表した。神奈川県には９日午前に最接近する見通し。海上を中心に強風が見込まれ、警報級の高波や高潮になる可能性があるとして注意を呼びかけている。気象台によると、２２号は８日午後３時時点で青ケ島の南西の海上にあり、１時間に約２０キロの速さで北北東へ進んでいる。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっている。進路を次第に東に変え、非常に強い勢力を保ったまま、９日明け方から朝にかけて伊豆諸島に最接近する見通し。 神奈川県では海上の波が高くなるとみられ、予想される高さは東京湾（横浜・川崎）で１・５メートル、東京湾（三浦半島）で２・５メートル、相模湾で３メートル。 また大潮の期間に台風の接近が重なるため、潮位が高まる恐れがある。強風も見込まれ、予想される最大風速は陸上が１２メートル（最大瞬間風速２５メートル）、海上が１８メートル（同３０メートル）。 一方、９日までの総降水量は多いところで、東部、西部ともに２０ミリと予想している。ただ「台風の進路によっては予想が大きく変わる可能性がある」とし、最新の情報に留意するよう呼びかけている。