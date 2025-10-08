日テレ岩田絵里奈アナ「あのちゃんさんのモノマネ」黒髪ボブで雰囲気ガラリ「再現度高い」「似合いすぎ」と話題
【モデルプレス＝2025/10/08】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが5日、自身のInstagramを更新。歌手のあののモノマネ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】岩田絵里奈アナ「似てる」と話題の“あのちゃん”モノマネ
岩田は「あのちゃんさんのモノマネ」とつづり、黒髪ボブのウィッグとあのを意識したメイクを施した写真を公開。「中高の同級生たちと集まった時に、メイクの得意な友達があのちゃん風メイクをしてくれて、ウィッグをボブにカットしてくれました」とモノマネに挑戦した経緯を明かした。さらに「『ちゃんとやりきって！！』『表情が違う！』と、数多のディレクションを頂き、そこそこテイクを重ねました」と撮影の裏側についてもユーモアを交えて語っている。
この投稿に、ファンからは「似てる」「再現度高い」「似合いすぎ」「可愛すぎる」「あのちゃん本人かと思った」「黒髪ボブも素敵」「無敵の可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆岩田絵里奈アナ、“あのちゃん”モノマネ姿を披露
◆岩田絵里奈アナの投稿に反響
