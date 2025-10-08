ÍÂ¼ÍõÎ¤¡¢¡È¶»¸µ²Ã¹©µ¿ÏÇ¡É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê Ìµ²Ã¹©Æ°²è¤â¸ø³«¤ÇÍýÍ³ÅÁ¤¨¤ë¡Ö»¨¤Ê²Ã¹©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/08¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£6Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Î²Ã¹©µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó10kg¸º¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ð¡¢¶»¸µÌµ²Ã¹©¤Î°áÁõ»Ñ
ÍÂ¼¤Ï6Æü¡¢¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È10kg¤ÎÂçÉý¤Ê¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Æó¤ÎÏÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï²èÁü¤Î²Ã¹©¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¶»¸µÉôÊ¬¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê²Ã¹©¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¶»¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ØÅ¦¤äÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¶»¸µ¤Î3¤Ä¤á¤È4¤Ä¤á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¯¤·¤Î·ä´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨¤Ê²Ã¹©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¼áÌÀ¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÆ±¤¸Éþ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÆ°²è¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¼Õ¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£(modelpressÊÔ½¸Éô)
¢¡ÍÂ¼ÍõÎ¤¡¢²Ã¹©µ¿ÏÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þÏÃÂê
¢¡ÍÂ¼ÍõÎ¤¡¢²Ã¹©µ¿ÏÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
