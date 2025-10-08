JENNIE／Photo by Getty Images

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/08】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が10月7日、自身のInstagramを更新。キャミソールから見える美しいウエストラインに、注目が集まっている。

【写真】BLACKPINKジェニー、ウエストチラ見せの色っぽい姿

◆BLACKPINKジェニー、美ウエストちらり


ジェニーは、水色のキャミソールに膝丈のタイトスカートを合わせたコーディネートを披露。黄色のハンドバッグを合わせたスタイリングでポーズを取る姿で、トップスとスカートの間から覗くウエストを際立たせ、抜群のスタイルを公開している。

◆BLACKPINKジェニーの投稿に反響


この投稿にファンからは「いつ見ても素敵」「完璧な美」「チラ見えウエストが最高」「憧れる」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】