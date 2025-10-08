JYP所属のボーイズグループNEXZ、“HIP×WILD”なオーラ全開！新AL『Beat-Boxer』ティザー公開

『Nizi Project Season 2』から誕生したJYPエンターテインメント（以下、JYP）のボーイズグループNEXZが、新アルバムのティザーコンテンツを公開した。

【写真】NEXZ、事務所先輩と“眼福すぎる共演SHOT”

NEXZは、10月27日に3rdミニアルバム『Beat-Boxer』をリリースする。これに先立ち、オフラインイベント「Beat Breakers Club」の開催や、収録曲『I’m Him』のMV先行公開など、多彩なカムバックプロモーションを展開し熱気を高めている。

7日午後には、新アルバムのコンセプトが垣間見えるティザーイメージと映像を初公開した。静かな空気の中、7人のメンバーはカリスマ性を漂わせる力強いオーラとHIPなスタイリングでワイルドな魅力を披露。カメラを見据える鋭い眼差しは、どこか張り詰めた緊張感を醸し出し、視線を釘付けにした。コンセプトをリアルに盛り込んだ映像では、まるでゲームのプレイヤー紹介のような構成で、躍動感のあるビートに合わせた自信に満ちた姿が、新曲『Beat-Boxer』のエネルギッシュなステージを予感させた。

（画像＝JYPエンターテインメント）NEXZ

アルバムタイトル『Beat-Boxer』は、“beat（ビート）”と“boxer（ボクサー）”を組み合わせた造語だ。タイトル曲『Beat-Boxer』をはじめ、『I’m Him』『Legacy』『Co-Star』『Next To Me』の5曲と、CD限定トラック『Z Side_250823 (CD Only)』を含む全6曲が収録される。

制作にはロニー・スヴェンセン、アンネ・ジュディス・ウィック、WUTAN、レズリーといった世界的作家陣が参加した。『Next To Me』ではメンバー全員が作詞に参加し、トモヤが作曲と編曲を担当。ハルも作曲クレジットに名を連ね、NEXZらしい繊細な感性を作品に込めた。

NEXZの3rdミニアルバム『Beat-Boxer』は、10月27日午後6時に各種音楽配信サイトで配信開始される。リリース直前の25日・26日には、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでスペシャルコンサート『NEXZ SPECIAL CONCERT “ONE BEAT”』を開催する。

（記事提供＝OSEN）