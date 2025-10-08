日産が「新型クーペSUV」発表！ キラリと光る「メタル調」＆“湘南”モチーフの「青パーツ」がカッコイイ！ 斬新“クロスオーバー”に進化した「新型リーフAUTECH」とは！

日産が「新型クーペSUV」発表！

日産は2025年10月8日、約8年ぶりにフルモデルチェンジした新型「リーフ」を正式に発表しました。

また同時に、日産モータースポーツ＆カスタマイズの手によるカスタムが施された新型「リーフ AUTECH」のB7グレードも発表されています。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

2010年に初代モデルが登場し、世界初の量産型EV（電気自動車）としてクルマの電動化をリードしてきたリーフ。

3代目モデルにあたる新型モデルでは、従来のハッチバック形状から大胆に刷新し、クーペスタイルの次世代SUVへと進化を果たしました。

初代や2代目と比較しても、よりスポーティさを増した新型リーフですが、さらなるスポーツテイストを求めるユーザーにオススメのモデルが、今回取り上げる新型リーフAUTECHです。

先に“AUTECH”についておさらいすると、NISMOと並ぶ日産のサブブランドで、掲げるコンセプトは「プレミアムスポーティ」。

もともとは、日産車をベースにカスタマイズカーの製作や特装車の生産を手掛けてきた日産の関連会社「オーテックジャパン」を源流とし、現在はニッサン・モータースポーツ・インターナショナル（NISMO）と統合したため社名は日産モータースポーツ＆カスタマイズとなっていますが、日産のファクトリーカスタムブランドとしての“AUTECH”は今も多くの日産車で展開され、ユーザーから好評を博しているのです。

そんな新型リーフAUTECHは、「Tailored Premium Sporty EV（テーラード プレミアム スポーティ EV）」をコンセプトとし、新型リーフの「G」グレードをベース車に、上質さや作り込みの丁寧さにこだわったカスタムカーへと仕上げられています。

また、AUTECHが発祥の地とする「湘南」をモチーフとするデザインが施されているのも同車の特徴です。

まずエクステリアを見てみましょう。

新型リーフAUTECHは、メタル調の「専用フロントプロテクター」や「専用サイドプロテクター」「専用リヤプロテクター」など、金属調のパーツを各所に装備し、存在感を高めています。

また、フロントマスクには力強さを与える「ブラックフロントバンパーシールド」や、“航跡波”をモチーフとした「専用シグネチャーLED」「専用シグネチャーフィニッシャー」も採用し、ノーマルモデルとの違いを強調しました。

さらに、高級感あふれるダーク金属調塗装で仕上げた「専用19インチアルミホイール」も、新型リーフAUTECHならではの見逃せない魅力的なポイント。また、大径ホイールによって足元に視線を集め、視覚的な重心までも下げています。

そしてインテリアには、上級志向のユーザも満足させる、落ち着いたプレミアムな空間を実現。

座席には、しっとりとした触感の次世代素材を用いた「専用ブラックテーラーフィットシート」を、また運転席周りには「専用テーラーフィット巻ステアリング」や「専用ブラックインストパッド」が備えられ、いずれも青い“AUTECH”の刺繍やパイピング、ステッチなど、湘南の青い海を想わせるブルーアクセントが随所に施されました。

そのほか「後席ヒーター付シート・リアヒーターダクト」など、寒冷地仕様も特別装備となっており、質感やフィーリングにとどまらず実用性も高められている点も見逃せません。

一方でメカニズムに関しては、パワートレイン／フットワーク共にベース車となる新型リーフ Gグレードから変更はありません。

ボディカラーは、AUTECHモデル専用でありブランドの象徴と言える「ディープオーシャンブルー／スーパーブラック（2トーン）」を筆頭に、「プリズムホワイト／スーパーブラック（2トーン）」「プリズムホワイト」「ミッドナイトブラック」「ダークメタルグレー」の、全5種類をラインナップします。

このように、AUTECHならではの魅力的なモデルに仕上がった新型リーフAUTECHのB7グレード。

同車は2025年10月17日から全国の日産販売店にて注文が受け付けられ、2026年1月末より順次納車が行われる予定で、車両価格（消費税込）は651万3100円です。

また、新型リーフAUTECHの「B5」グレードも、2026年2月頃の発表を予定しているといいます。