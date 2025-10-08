フランス料理シェフ・三國清三さんは、自らがオーナーシェフを務めていた東京・四ツ谷の人気店「オテル・ドゥ・ミクニ」を２０２２年末に閉店し、２０２５年９月、同じ場所にカウンター８席の店「三國」をオープンさせました。この「三國」について、三國さんは「グランメゾンを率いていたときにはできなかった夢を、この店で実現させたい」と語っています。今回は、そんな三國さんの著書『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』から一部を抜粋し、三國さんのこれまでの歩みをご紹介します。

【書影】激動の昭和、平成、令和を超えた、正面突破の生きざまに迫る渾身の自伝。三國清三『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』

「オテル・ドゥ・ミクニ」は次々と困難に見舞われてきた

経済が上向いてきたところでのリーマンショック、そこから立ち直りかけたときに起きた東日本大震災と、レストラン経営には厳しい時代が続いた。

店は37年間続いたわけだからいずれにしても切り抜けてきたのだし、結果がよかったならそれでいいじゃない、と僕は考えるタイプである。しかも、悪いことは、喉元過ぎるあたりからどんどん忘れてしまう。

だから、苦労話をするのはじつは苦手なのだ。が、こうして振り返っていると、自分でも驚くほど「オテル・ドゥ・ミクニ」は、次々と困難に見舞われてきたのである。

そこで、ひとつだけ、経営状態が厳しくなったときに僕がいつも心がけていることを、この場でお伝えしておきたい。

世の中全体が暗いからこそ……

それはニコニコ笑顔を見せることである。

儲かっているときは渋い顔でいい、でも、苦しいときほどニコニコするのだ。

バブル崩壊であれ、リーマンショックであれ、東日本大震災であれ、社会の危機である。うちの店が厳しいだけではなく、世の中全体が厳しいのだ。暗いのだ。だからこそ、店の中は笑顔でいく。

僕はずっとそうやってきた。

リーマンショックの影響を受けるももち直す

２００８年秋のリーマンショックは飲食業界に大きな影響を与えた。

とくに宴会需要に支えられていた居酒屋系や、接待のお客さんに支えられていた高級な店は大打撃を受けた。



「オテル・ドゥ・ミクニ」も、もちろん例外ではなかったのだが、じつはあのとき、それほど大きく落ち込むことはなく、もち直すことに成功したのである。

その理由は２つある。

一つは、バブル崩壊のときに、あえて店舗を拡大するという勝負に出て、逆境を逆手に成長してきたという経験があったこと。あそこで従業員含め相当鍛えられていたおかげで、平気ではなかったけれども、もち堪えることができた。今はきついけど、必ず回復する、と自分たちを信じることができていたように思う。

個人ユーザーに支えられた

もう一つは、客層の問題だ。リーマンショックのときに、一気にいなくなったのは取引先の接待費を目的に会食をするお客さんだ。会社のお金だから金払いがよく、一晩で１人10万円でも20万円でも平気で使う。うちにももちろんそういうお客さんはいたけれど、あまり多くはなかった。

たとえば、１００万円の札束を持ってきて、これ見よがしに「三國さん、これで頼むよ」みたいなことを言う、そのときどきの景気のいい業界の人というのは、常にいるものなのだが、この手のお客さんはできるかぎり断ってきた。これはバブルのときから一貫していた。

それもあって、客単価の高い高級フランス料理店でありながら、法人のお客さんは少なく個人ユーザーが圧倒的だった。

会社が経費節減をするとなれば、接待費は真っ先に削られる。でも個人のお客さんは、こういうときだからこそ家族一緒の食事の時間は大切にしようと考える。

個人のお客さんに支えられて、「オテル・ドゥ・ミクニ」はリーマンショックを乗り切ることができたのだ。

