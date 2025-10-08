強い紫外線、エアコンによる乾燥、過剰な皮脂、睡眠不足に栄養不良……。過酷な夏を乗り越えた肌は、目には見えなくてもダメージが蓄積しています。秋の入り口で小さな変化を見逃さず、肌疲れを《ボヤ》のうちに消火することがその後のエイジングをスローダウンさせる近道になるのです（撮影：小川 剛取材・文：片岡えり）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

毛穴目立ちやゴワつきに 優しい角質ケア

角質が厚くなると、毛穴が目立ったり、表面がゴワついたり。

「古い角質が残っていると肌のターンオーバーが乱れてシミやくすみも目立つようになるので、塗るだけの角質ケアで優しくピーリングを。週１〜2回、目の周りや頬を避けて使いましょう」

１：エファクラ ピールケア セラム30mL ￥5,280／ラ ロッシュ ポゼ

サリチル酸、乳酸、フィチン酸が角質を柔軟にして剥がれやすくし、内側はナイアシンアミドで潤い補給。敏感肌にも毎日使え毛穴レスに。

２：ピールケアオイル30mL ￥3,080／チャントアチャーム

AHAとアミノ酸を含むコメ発酵エキスが、古い角質を優しくオフしながら潤いを補い、ゴワつく肌もすべすべに。ウッディハーブの香りで気分も鎮静。

３： マイルドピールケア セラム〈 医薬部外品〉 30mL￥4,620（編集部調べ）／コーセー

肌荒れを防ぐ有効成分を配合。オリーブ葉エキスで古い角質の自然な剥離を促しなめらかに。

シートマスクで集中保湿＆美白

潤っているように見えても、隠れ脱水に陥りがちな夏の終わり。

「肌の内側の乾燥には、集中ケアで水分をたっぷり補ってください。シートマスクなら摩擦を与えず刺激も少ないでしょう。保湿が十分だとターンオーバーが整い、透明感も上がります」

１：ミノン アミノモイスト 薬用うるうる美白ミルクマスク〈医薬部外品〉 20mL×4枚 ￥1,650（編集部調べ）／第一三共ヘルスケア

ミルク美容液が液ダレなく密着し、敏感肌をケア。肌荒れを防ぎ、柔らかく明るく。

２：エクシア クリニシャス デイズ 19mL×28枚 ￥22,000／アルビオン

化粧水をたっぷり含む、厚みのある柔らかなシートが隙間なく密着。1回でもっちりハリ肌に、28日後は弾力と肌色も変わる。

３：メディヒール ビタミンC ブライトニングマスク［30枚マスク］ ￥2,640／メディヒール（韓国高麗人蔘社）

高純度ピュアビタミンC、PHAやAHA、グルタチオンを100％植物由来の薄手シートにイン。

※記事内の商品価格はすべて税込です