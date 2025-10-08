「久しぶりみたー！」元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさん＆元“with B”コージの再開ショットに反響「エモすぎる」「やば〜！うれし〜」
元お笑いコンビ・ブリリアンでアメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」メンバーである元ブルゾンちえみこと藤原しおりさん（35）との2ショットを公開した。
【写真】「久しぶりみたー！」元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさん＆元“with B”コージの再開ショット
コージは「再会」とつづり、写真をアップ。2人は「慣れ親しんだ立ち位置」で肩を組み、笑顔を見せている。
懐かしの2ショットに「やば〜！うれし〜写真！」「最高過ぎる！35億好きだったなぁ〜」「ブルゾンちえみさん久しぶりみたー！」「エモすぎる！」「復活してほしー」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤原さんは、2017年に日本テレビ系バラエティー『ぐるナイおもしろ荘』に後輩のお笑いコンビ・ブリリアン（20年3月10日に解散）と「ブルゾンちえみ with B」として出演。“キャリアウーマン”になりきり「35億」のせりふで決めるネタで優勝し一気にブレイクした。同年2月には『R-1ぐらんぷり』の決勝進出、8月には日本テレビ系『24時間テレビ』のチャリティーランナーを務めるなど活躍し、12月の『ユーキャン 新語・流行語大賞2017』では「35億」がトップ10を受賞した。20年3月に事務所を退所。24年3月には日本テレビ系バラエティー『行列のできる相談所』に出演していた。
コージは、相方のダイキとともにブリリアンとして活動し、「ブルゾンちえみwith B」の「with B」として人気に。コンビ解散後は、お笑い芸人とアメリカンフットボール選手の二刀流で活動した。
【写真】「久しぶりみたー！」元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさん＆元“with B”コージの再開ショット
コージは「再会」とつづり、写真をアップ。2人は「慣れ親しんだ立ち位置」で肩を組み、笑顔を見せている。
懐かしの2ショットに「やば〜！うれし〜写真！」「最高過ぎる！35億好きだったなぁ〜」「ブルゾンちえみさん久しぶりみたー！」「エモすぎる！」「復活してほしー」など、さまざまな反響が寄せられている。
コージは、相方のダイキとともにブリリアンとして活動し、「ブルゾンちえみwith B」の「with B」として人気に。コンビ解散後は、お笑い芸人とアメリカンフットボール選手の二刀流で活動した。