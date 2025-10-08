『めざましテレビ』ミャクミャク生出演、これまで公式コラボないキャラリレー実現に反響…「ちいかわ占いの前に」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、8日生放送のフジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）に出演し、大人気キャラクターとニアミスとなった。
【写真】ミャクミャク出演の中で放送された「ちいかわ占い」
万博閉幕（10月13日）まで残り5日。ミャクミャクは、全国ネットで貴重な生出演＆“生声”を披露して、めざましファミリーやめざましくんとかけあった。
未来が見えるというミャクミャクに対し、めざましくんが「未来の僕はどうなってる？」と質問。ミャクミャクは「未来でも元気に時間を伝えてくれていると」と即答するなど、和気あいあい。
さらに、朝7時前には「ちいかわ占い」が放送。ミャクミャクとちいかわの公式コラボアイテムはこれまでなく、貴重な機会となった。共演こそなかったが、SNSでは「さっきちいかわ占いの前にミャクミャクのめざましジャンケン見れた」と話題を集めた。
『めざましテレビ』はこの日で放送8000回を達成。番組公式Xは「きょうは 大阪・関西万博の公式キャラクター ミャクミャクがスタジオに遊びにきてくれました
。そして めざましテレビは今日 放送8000回を迎えました。いつもご覧いただいている皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。これからも 『めざまし』をよろしくお願い申し上げます」とつづった。
