川口春奈、リフレッシュはおいしいごはん＆旅で「仕事でも生きてくる」
Snow Manの佐久間大介、俳優の川口春奈が8日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースするヘアケアブランド『＜＆be HAIR＞（アンドビーヘア）』の新商品・新CM発表会に参加した。
【全身ショット】美しすぎ！ホワイトワンピでキュートな川口春奈
佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。 新商品に関連して自身の心の“ダメージケア”をしてくれるものは、という質問が。佐久間は「スヌーピーの名言」しながら「僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよしている場合じゃないんだ。僕は、僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから」という言葉を紹介していた。
一方の川口は「おいしいごはんと旅」とフリップに書き、「恥ずかしいです…」と赤面。それでも「ごほうびというか、自分の気分を上げてくれる。ごはんを食べることが好きだし、お仕事以外の1人の時間という意味で書かせていただきました。旅も知らない景色を見たり、行ったところで初めて食べるお食事や、そういったところでの出会いは仕事でも生きてくる。大切な時間だと思います」としみじみと口にしていた。
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれ出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで8日から公開となった。
【全身ショット】美しすぎ！ホワイトワンピでキュートな川口春奈
佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。 新商品に関連して自身の心の“ダメージケア”をしてくれるものは、という質問が。佐久間は「スヌーピーの名言」しながら「僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよしている場合じゃないんだ。僕は、僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから」という言葉を紹介していた。
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれ出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで8日から公開となった。