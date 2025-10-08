¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¡Ö´Å¤µ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡ÊËÜÌ¾¡¦ÂçÂ¼»°Ïº¡¢49¡Ë¤¬8Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ë¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï2·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é°ú¤Â³¤¡Ö86¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò33Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤¿Ã«ÊÝ·ÃÈþ¤µ¤ó¡£Æ±´ÆÆÄ¤â²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ç¡¢½¢Ç¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÝ¤ÏÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ò°ìÃÊ¾å¤²¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢´Å¤µ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢¹¶·â¤âÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁöÎÝ¡¢¼éÈ÷¤âÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¾¤Î5µåÃÄ¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Íèµ¨¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤éÃæ·ø¡¢¼ã¼ê´Þ¤á¡¢¤Û¤ó¤È¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç05¡¢10Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£23Ç¯¤«¤é2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯6·î¤Î¸òÎ®ÀïÁ°¤Ë1·³¥Ø¥Ã¥É¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£2·³´ÆÆÄ»þÂå¤Ë°é¤Æ¤¿»³ËÜ¤ä»ûÃÏ¤é¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢Á°È¾Àï¶ì¤·¤ó¤À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî¤ÎÂÇ·â²þÂ¤¤â»ØÆ³¤·¡¢¿·¿Í²¦¸õÊä¤Ë¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¡£