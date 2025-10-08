声優・作家の池澤春菜さんが、70回以上も通った台湾で、初の聖地巡礼！台湾のプロともいえる池澤さんが訪れたのは、2024年に台湾人初の全米図書賞作家となった楊双子さんによる最新小説『四維街一号に暮らす五人』の舞台。美味しいグルメスポットを巡りながら、目指すは100年近く前の古き日式建築！……でしたが、池澤さんの旅は予想外なエピソードがてんこ盛り。さあ、読めばお腹がぐんぐん空いてくる、魅惑の聖地巡礼のはじまりです！

【写真多数】『四維街一号に暮らす五人』の世界を体験。市場にいた可愛い犬も…

* * * * * * *

『四維街一号に暮らす五人』聖地巡礼の旅

小説や映画、アニメの舞台となった場所を実際に訪れてみること――聖地巡礼。

いわゆるコンテンツツーリズムであるこの行為自体は、1980年代からあったそう。それが「聖地巡礼」という言葉を得て一般的になり、作品も積極的に実在の場所とタイアップし、町おこしやイベントにも使われるようになったのはここ20年くらいのことでしょうか。

旅の目的として、自分の好きな作品に出てきた場所を訪れる。登場人物の足跡を辿ったり、同じ画角で写真を撮ったり、ゆかりの食べ物を楽しんだり。素敵な旅の仕方ではあるけれど、わたしには縁がないな、と思っていました。なぜならわたしが好きなジャンルは、SFやファンタジーだから。アーシュラ・K・ル＝グウィンのハイニッシュ・ユニバースやC・S・ルイスのナルニア国に行ってみたくはあるけれど、飛行機ではちょっと難しそう。あ、ホームズのベーカー街221Bは行きました。

そんなわたしが、楊双子さんの『四維街一号に暮らす五人』の舞台となった、台中の西区四維街日式招待所を訪ねることになったのは、そもそも……

そもそも。

そもそも？

そもそも、どこからが、そもそもなのか……あんまり遡ってそもそもすると、本題が書けなくなるので、できるだけ簡略に行きます。

台湾に行くこと70回越え。

台湾のガイドブック四冊刊行。

台湾一周もしました。

そんなわたしの夢は、台湾に住むこと！ 念願叶って今年の5月と6月、計5週間、台湾に滞在することができました。

そうだ、行ける。行けるじゃん！！

その最後の週末のこと。毎週のように日本から入れ替わり立ち替わり来てくれていた友人たちのアテンドも一段落。語学学校の毎日の授業も乗り切った。この滞在の一番の目的であった、次の本の撮影も無事終了。全てのノルマを終え、台湾在住のカメラマンさんとお疲れ様お茶会をしながら喋っていた金曜日の夕方。

「五週間、長いと思っていたけど、あっという間だったなぁ……行きたかったところも、食べたかったものもまだまだ残ってます」

宜蘭の台灣碗盤博物舘、台湾大学の植物標本館、台北の阿マ（女へんに麼）家-和平與女性人權館はタイミングが合わなかったな、台南の玉井芒果市場で今が旬のマンゴーを思いきり堪能したかった。

それにそれに、大好きな台湾の作家、楊双子さんの新しい本は台中が舞台なんですよ！ ちょうどゲラも持っているし、読みながら行ったら楽しそうだよなぁ。

「明日、空いてるんだよね？ 日帰りで行ってきたら？」

「……行けます、ね」

この五週間で唯一空いた土曜日、日曜日には帰国。

確かに、行ける。そうだ、行ける。行けるじゃん！！

カフェから出て、家に帰るまでの間に、台中行きの電車の切符をオンラインで買い、次の朝早起きして目指すは台中。

我ながら行動が早かった。

『四維街一号に暮らす五人』のお話

ではここで、『四維街一号に暮らす五人』のお話を少しご紹介。

台中、四維街一号にある古い日式建築の女性専用シェアハウス。そこに住んでいるのは、引っ込み思案でなかなかみんなに心を開けない乃云（ナイユン）、実家が貧しいことに引け目を感じてつい強がってしまう家家（ジアジア）、美人でモテモテお嬢様だけど、実は秘めたものもある小鳳（シァオフォン）、売れっ子BL作家で浮世離れした知衣（ジーイー）。４人の物語が一章ずつ描かれ、最後にこの建物の秘密、そして飄々とした大家さん修儀（シューイー）がシェアハウスを始めた経緯が明かされます。「四維街一号に暮らす五人」を繋ぐのは、日本語で書かれた古い料理書『再版 臺灣料理之栞』。



『四維街一号に暮らす五人』（著：楊双子、翻訳：三浦裕子／中央公論新社）

美味しい食べ物に、それぞれが抱えた秘密や悩みがじんわりほぐれていく、心が充たされるお話なんです。

読みながら、そうそうこの料理美味しいよね、ここ歩いたことあるぞ、ここも行ったなぁ、と共感することしきり。

もしかしたら、乃云たちは本当にいるんじゃないかしら。台中の街ですれ違っているかもしれない。四維街に行ったら会えるのでは？ 小説の中で描かれる風景や食べ物を、実際に見られるかもしれない。そのワクワクに背中を押され、人生初の聖地巡礼に飛び出しました。



台北駅の台湾鉄道自強号改札

台湾鉄道で約2時間の小旅行

8時13分、台北発の台湾鉄道自強号に乗って、台中へ。

10時28分着。約2時間の小旅行です。

少し補足すると、台中へは主に、高鐵こと台湾高速鉄道 、台鐵こと台湾鉄道、高速バスの三つの行き方があります。高鐵は速くて本数も多いけれど、一番高い、そして駅が台中中心地から外れるので実はやや不便。高速バスは断然安いけれど、時間は高鐵の二倍。ということで、今回は真ん中の、そこそこのお値段で、そこそこ速くて、台中市内に直で行ける台鐵に乗りました。

2016年に新しくなった台中駅は、まるで宇宙基地みたい。古い駅もその隣に並んでいて、コントラストがとてもいい。



左奥が新しい台中駅、手前が古い台中駅

さぁ、それでは街歩きに出発。

いつも大行列のおしゃれアイスクリーム屋さん宮原眼科を通り過ぎ、新しくオープンした國家漫畫博物館も気になるけれど今回はスルー、審計新村も無為草堂も國家歌劇院も立ち寄ることなく、事前に決めた台中ぐるり一筆書きルートを黙々と歩きます。

名物檸檬餅を探しに

まず目指すは、一福堂老店。

乃云がお土産に買ってきた檸檬餅、お店の名前は書いてないけれど、きっとここだろうと当たりをつけておいたお店です（P179「長崎カステラとレモンケーキ。紙バッグに印刷されたロゴは、台中市街にある二軒の老舗菓子店のものだった。」）。

実際、楊さんにお目にかかったときにお伺いしたら、正解でした！



一福堂老店

名物の檸檬餅と、これまた名物らしい龍香餅（さくさくのパイのような生地の中に、緑豆餡が入った焼き菓子）を幾つか購入。後日いただいた檸檬餅は、残念ながら猛暑でアイシングがでろでろになってしまっていましたが、台湾らしい軽やかな甘酸っぱさ。龍香餅もコクのある餡とバターの香りが絶妙で、飲むように食べちゃった。

お店を出ると、ちょうどお昼時。Googleマップのレビューを丹念に読んで選んだのは、潤餅/春捲 の屋台。潤餅は薄い小麦の皮に様々な具を巻いた、台湾のブリトーのような食べ物です。

『四維街』でも「豆干 （ドウガン）〔脱水した固豆腐〕の千切り、皮蛋（ピーダン）の細切り、茹でたさやいんげんとキャベツの細切り、茹でたもやし、椎茸と細切り肉の炒め、茹でエビ、薄切りにしたカラスミ、薄く切った紅糟肉 （ホンザオロウ）〔紅麹に漬けて揚げた豚肉〕、薬味に香菜（シァンツァイ）とにんにくの芽、ほかに酸菜 （スワンツァイ）〔発酵させた白菜の漬物〕、菜脯（ツァイプー）〔干しダイコンの漬物〕、油麺（ヨウミェン）〔中華麺〕と、花生糖（ホワセンタン）〔砂糖入り砕きピーナッツ〕、そして大皿に山と盛られた潤餅の皮」（P185)ととても具だくさん、みんなが各自好きな具を巻いて食べるのは、日本の手巻き寿司みたいかも。もちもちの皮に包まれた各種具の食感と味をまとめるのは、甘いピーナッツの粉。ちょっとびっくりする組み合わせだけれど、これがなんともハマるんです。

無情の「没有（ないよ）」

ウキウキしながら向かった屋台ではいい感じに日焼けしたおじちゃんが、せっせと作業中。



潤餅の屋台

「我要吃一個潤餅、原味的！（潤餅ひとつください、プレーンの）」

おじちゃんはちらっとこちらを見て、一言。

「没有（ないよ）」

ないよ？！

耳を疑いつつ拙い中国語で食い下がると、今日は皮が売り切れたからもう作れないよ、と（泣）。売り切れ早仕舞いや、予定外のお休みは台湾あるある。最初こそ翻弄されましたが、今やすっかり慣れました。

炎天下の路上で、GoogleマップでプランBを探します。

春水堂本店に行って、珍珠ナイ（女へんに乃）茶（チェンジューナイチャー）〔タピオカミルクティー〕と烏龍豆干 〔烏龍茶味の汁で煮しめた押し豆腐〕（P17）にする？ いやでも春水堂は日本にもあるし……



春水堂本店

そうだ、乃云と小鳳、知衣が牛肉麺のお店に行ってた！

Googleマップのメニューと店内写真をありったけの集中力で見ていきます。あ、ここかも！ 鶏腿飯、葱爆牛肉〔長ネギと牛肉の炒め〕、乾煎虱目魚肚〔サバヒーの腹身の揚げ焼き〕、オー（虫へんに可）仔煎蛋〔牡蠣オムレツ〕、熱炒空心菜〔空心菜炒め〕、スープは牛肉清湯〔澄んだ牛肉スープ〕と紫菜蛋花湯〔かき卵と海苔のスープ〕、丁香花生〔小魚と落花生の炒め〕、涼拌小黄瓜 〔胡瓜の和え物〕、涼拌干絲〔千切り押し豆腐の和え物〕……全部メニューにある！ 店内は……「白いテーブルと木の椅子」（P26)！ よしここに行けば……あああ、昼休みに入っちゃってる！！

結局、暑さに耐えかね、一番近くにあった食堂にしおしおと入りました。クーラーがあれば、もはやなんでも良い気持ちに。乾麺とキンキンに冷えた檸檬緑茶は美味しかったけど、でも潤餅食べたかったなぁ。

せめて、在りし日に食べた潤餅のお写真だけ載せておきます。



台北の家の近く、夜市の行列のできる潤餅屋さん



ボリュームたっぷり、一つでお腹いっぱいになれます

ガジュマルからマンゴーへ

お腹はいっぱいになったけれど心は満たされないまま、とりあえず向かったのは臺中文學館。ここもまた、日本統治時代の旧警察宿舎群をリノベーションした文化施設です。それはそれは大きなガジュマルの樹を取り囲むように平屋の日本建築が。それぞれの建物では、展示やワークショップなどが行われ、ショップとカフェもあります。



臺中文學館

わたしが行った時は「品一口文學味（文学の味をひと口）」という特別展が開催されていました。台中の食が出てくる本の紹介や、作家さんの深夜のおやつ、おすすめの台中ランチなどなど。台中は美食と文学の街なんですね。



臺中文學館で作ったオリジナルスタンプ葉書

さあ、いよいよこの旅の目的地、西区四維街日式招待所へと向かいましょう。

1938年に建てられた建物は、税務署員やその家族の職員宿舎として使われていました。レンガと木造の、この時代には珍しい2階建て。

残念ながら現在は公開されていませんが、外側から建物を見るだけでも十分幸せ。なんなら、小鳳と知衣の出会いのシーン（P120）をちょっと体験できるかも。マンゴーの季節だから、宿舎の前のマンゴーの樹に実がなっているかも（P9「前庭のマンゴーの樹は戦前に植えられたものだから、樹齢は八十年以上だろうと大家が言っていた。老木は毎年元日を過ぎると花を咲かせ、梅雨の終わりには実をつける。」）

すごいよなぁ、築87年の日本建築が今も残ってるって……あれ？

あれ？？

あれ？？？？？



衝撃の西区四維街日式招待所の姿



えええええええええ？！

き、きっとこれは保全のための囲いで、中には歴史的建造物が……



足場の奥にかろうじて見える西区四維街日式招待所

何も見えない！！！！！！！

もしや、奥の方にちまっと見えるあの壁っぽいもの、ですか……？

告知看板によると、ただいま修復及び再利用工事中だそうです。木造の外観や屋根の形は残すらしいけれど、写真を見るにほぼリニューアルな感じ（なんか……普通のおうちみたいで、趣が……）。



リニューアル後の西区四維街日式招待所イメージ

あ、でも、マンゴーの樹は健在でしたよ。実もなっていました。

工事終了は2026年末の予定。

まぁ、先の楽しみができたということにしましょう。



物語にも登場するマンゴーの樹

物語を歩くこと

かくしてわたしの人生初の聖地巡礼は終了しました。

結局、潤餅は食べられず、建物も囲われていて見えず、残ったのは檸檬餅ひとつ。けれど心は充ちています。

そうか。

自分の好きな世界が、この現実の中に本当にある。あの物語が、あの登場人物たちが、もしかしたら実在するかもしれない、という可能性は、こんなにも楽しいものなんですね。

もともと、とても近しい本でした。五人の物語は、どれもどこかしら自分の中に響くものがあります。人付き合いについ尻込みしてしまう勇気のなさ、弱いからこその強がり、外面と内面、世間と自分がずれているのではないかという戸惑い、なくしてから気づく大切なもの。その、わたしと物語の呼応が、あの空気と匂い、てくてく歩いた道の感覚、木陰の涼しさや、檸檬緑茶の甘酸っぱさを伴って、より鮮やかにわたしの中に立ち上がってくる。

一冊の本が、わたしにとって特別になる。それが聖地巡礼なんですね。

次回は楊さんの『台湾漫遊鉄道のふたり』を片手に、鉄道でぶらりと出かけてみるのもいいなぁ。