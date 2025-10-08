少ない運動量で大きな効果を得る「スロトレ」開発者で、自らもボディビルダーとして活躍した元東大名誉教授の石井直方さん。2024年2月に逝去されてからも、「難しいことを簡単に」まとめられている著作からは多くの学びがあります。そこで、健康寿命を延ばすために重要な「筋力」や、シニアに適した筋トレ方法を解説した『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』より、一部を抜粋して紹介します。

筋力が衰えたと実感するサイン

最近、からだが衰えたなと実感するサインは、人によってさまざまでしょう。

例えば、椅子から立ち上がるときに手を使う、階段では手すりを使わないと不安、エスカレーターに足を乗せるタイミングがつかめない、ちょっと走っただけで息切れする、運動会で全力で走ったら足がもつれて転んでしまった……など。

こういった体験が、運動をしなければならないという自覚を促すきっかけとなることも多いのではないかと思います。

しかし、実はこのような自覚症状（サイン）が表れてからでは遅いのです。なぜなら、日常生活のうえでは、まったく困らないほどの筋力がそもそもとして備わっているのがヒトのからだの基本であるはずだから。

いい換えれば、私たちの生活筋力には余力があるからこそ、仮になにか予期せぬ非常事態が生じたとしても、そういった危険を無難に回避できるというわけです。

したがって、日常生活に支障をきたすようなサインが出てきたということは、残念ながらその人の筋力はすでに相当に落ちているという証しでもあるのです。

知らず知らずのうちに歩幅が狭くなっている？

とはいえ、困ったことに生活筋力には余力がある分、日常生活の中ではなかなか衰えを感じにくいという盲点があります。

だからでしょう、多くの人たちは、実際に衰えを実感するまでは「自分は大丈夫だ！」と思ってしまいがちなところがあって、それが一つの大きな問題点ではないかと感じています。

衰えに気づくためには、日常生活では出合わないようなちょっと強い運動をしてみるといいのですが、なかなかそういう機会もありません。

そういう意味では、前述の運動会などがその好例といえるでしょうか。若い頃とは随分と勝手が違うぞ、と。気持ちとは裏腹にからだの動きがそれに追いついていないことで、初めて筋力の衰えに気づく……。

また、いわれて初めて気づくことには、歩くスピードが遅くなっていることもあります。当の本人は普段通りに歩いているつもりが、周りの人から少しずつ遅れをとってしまったり、あるいは若い頃と比べて、同じ距離を歩くのにちょっと時間がかかるようになってしまったりなど、果たして皆さんには心当たりはないでしょうか？

それは一歩一歩の歩みの力がとても弱くなっているということであり、いわゆる脚を踏み出す一歩一歩の推進力（筋力）が落ちたことによって、知らず知らずのうちに歩幅が狭くなっているのではないかととらえることができます。

高齢者が慎重になるエスカレーター

一方、エスカレーターに足を乗せるタイミングがつかめず、こわごわとされている高齢者の方を見かけることがあります。

これもまた筋力の衰えを象徴する一つの兆候といえるでしょう。こうした状況に陥ってしまうのは、タイミングを逸したとき、後ろに倒れてしまいそうな怖さを感じるからです。

おそらく、エスカレーターに乗ったときに、その勢いに負けて後ろに倒れそうになったという経験があるからではないでしょうか。だからタイミングをとるのにより慎重になってしまうのです。

一般社団法人 日本エレベーター協会によると、エスカレーターの運転速度は分速20〜30m（時速1.２〜1.５km：低速〜標準）で、スーパーマーケットなど小さな子どもや高齢者などがよく利用するような場所では、分速20ｍ前後とする配慮が見られるそうです。

ちなみに、日常生活における歩行速度は、平均分速70〜80ｍといわれています。

若い人や筋力がある人にとって、エスカレーターの運転速度はなんら歯牙にもかけないことだと思いますが、一方で脚筋力が衰えた高齢者にとっては、楽にからだを運んでくれる文明の利器である半面、危険と隣り合わせといえるかもしれません。



エスカレーターの乗降は慎重に（写真提供：Photo AC)

呼吸循環器系の衰えにも注意

ついうっかり朝寝坊をしてしまって、駅までの道のりを懸命に走ったらきつくなったので今度は呼吸を整えるためにゆっくり歩き、再び走ってはまたゆっくり歩き……を繰り返し、さらに駅の階段を駆け上がって、また駆け下りて、なんとかいつも利用している電車に間に合った、という経験を持つ人はたくさんいると思います。

そして、電車の中では“はーはー””ぜーぜー”しながらしばらく胸のドキドキが止まらない、と。

この“はーはー””ぜーぜー”してしまうのには、2つの要因があると考えられます。一つは、これまでお話しした筋力の低下によるもの。

そしてもう一つは、呼吸循環器系、いわゆる心肺機能の衰えによる持久力の低下です。

若い頃には階段を駆け上がることに対してたいした負荷とは感じなかったものが、筋力の低下に伴って、みずからにかかってくる負荷は、体力が弱まった分だけ相対的に強くなってきます。

すなわち、同じ強度や時間の運動であっても、全身にかかってくる負荷の感じ方は若い頃とは明らかに異なってくるというわけです。

筋肉と同じくらいの速度で落ちてくる機能

実は、呼吸循環器系の機能というのも、筋肉と同じくらいの速度で落ちてくることがわかっています。

例えば、30歳から80歳の間に、普段からとくに運動することのない生活を送っている人の場合には、その機能は半分くらいに低下するといわれています。

これは、下半身の筋力低下とだいたい同じくらいのペースであり、したがって、筋肉だけ鍛えていればいいというわけではないのです。

つまり、筋力だけでなく呼吸循環器系の能力が求められるダッシュ場面では、2つの要因からより敏感に体力の衰えというものを感じてしまうのでしょう。とくに40歳を過ぎた頃になると要注意です。

ただ、身体活動がより活発になるよう筋トレを日常生活に結び付けることができれば、それは呼吸循環器系も必然的に働かせることが期待できます。

したがって、そういった意味でも、まず筋肉をしっかりつくっておくことこそがからだづくりの基盤になるといえるのではないでしょうか。

