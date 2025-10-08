資生堂パーラー×百合佐和子氏の“プリンセス♡パフェ”が登場！

資生堂パーラーは、「銀座本店サロン・ド・カフェ」と「サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店」にて、2025年11月1日（土）から百合佐和子氏とのコラボレーション企画第7弾となる「“プリンセス♡パフェ”～シャインマスカットのひみつ～」（税込3,300円）を展開します。果物言葉に込められた「優美」「高貴」「好意」をテーマにした特別なパフェは、秋のご褒美スイーツとして心ときめく一品です。

キラめく“緑の宝石”♡シャインマスカットの贅沢な甘さ



まるで宝石のように輝くシャインマスカットがたっぷりとのった「プリンセス♡パフェ」。口に入れた瞬間、みずみずしい甘さがふわっと広がり、思わず笑顔になる爽やかさが魅力です。

アクセントには、赤葡萄の芳醇なソースをプラス。爽やかさの中に奥行きのある味わいを生み出します。

価格は税込3,300円で、オリジナルドリンクと可愛らしい「プリンセス♡パフェカード」付き。心ときめくティータイムを、特別なカフェ空間で楽しめます。

“KAWAII”の魔法♡百合佐和子氏が手がける乙女の世界



今回のコラボレーションを手がけたのは、“KAWAII”をテーマに独自の世界観を展開する資生堂ヘアメイクアップアーティストの百合佐和子氏。

彼女がイメージした“プリンセス♡パフェ”は、見た目も味も愛らしく、まさに乙女心をくすぐる一品です。さらに、パフェを注文すると百合氏デザインのカードをプレゼント。

裏面には、パフェをイメージしたメイクヒント「SWEET TIPS」も掲載されており、味覚とビューティが融合した新しい体験が楽しめます。

銀座と川崎で味わう、とっておきの“ご褒美パフェ”



「プリンセス♡パフェ～シャインマスカットのひみつ～」は、2025年11月1日（土）～30日（日）の期間限定で、「銀座本店サロン・ド・カフェ」と「サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店」にて展開されます。

ドリンクはマスカットエード（シロップ）を炭酸で割った爽やかな味わい。華やかでありながら、どこか心がほどけるような優しい甘さが魅力です。

季節限定の贅沢なパフェで、秋の午後をロマンティックに彩ってみて。

心ときめく秋のご褒美時間を♡



一口食べるたび、シャインマスカットの上品な甘さと赤葡萄の香りが広がり、まるで物語のヒロインになったような気分に。

資生堂パーラーと百合佐和子氏が贈る“プリンセス♡パフェ”は、見た目の美しさだけでなく、五感すべてで楽しめる特別なデザートです。

限定カードやメイクヒントなど、遊び心のある演出も魅力。心を潤す“とっておきの甘い時間”を、この秋あなた自身へのご褒美として味わってみてください。