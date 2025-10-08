身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第22回目は、「『眠れない夜』から卒業〜夏の疲れを引きずらない心の整え方〜」についてです。（構成：野辺五月）

眠れない夜は「あきらめる」ことから

Q：最近、なかなか寝付けず、眠れても夜中に何度も目が覚めてしまいます。寝苦しさからくるのか、それとも別の原因があるのか、疲れているはずなのに頭の中はぐるぐる考え事ばかり。朝起きても疲れが取れず、日中も眠気に襲われ、このままだと体も心ももたないのではないかと不安です。どうすれば、ぐっすりと眠ることができるのでしょうか？

A：寝たいのに眠れない夜が続くと、心身ともに消耗してしまいますよね。焦りがさらに眠りを遠ざけ、悪循環に陥ってしまうつらさ、本当によく分かります。睡眠は、心と体を回復させるための最も重要な時間です。今回は、看護師の視点から、夏の疲れを引きずらないための、質の良い眠りを手に入れるヒントを３つのポイントに分けてお伝えします。

秋分の日も過ぎ10月となりましたが、夜は涼しくなったと感じる日もあれば、蒸し暑さでけだるさが残る日もあります。季節の変わり目は、気温の急激な変化に体が追いつかず、睡眠の質が不安定になりがちです。

そんな時、「眠らなきゃ」と焦る気持ちは、かえって心拍数を上げ、交感神経を優位にさせ、眠りを遠ざけてしまいます。眠れないままベッドでじっと横になっていると、「今日もダメだった」という強迫観念に繋がることも。もし、どうしても眠れないと感じたら、一度ベッドから出てしまいましょう。

お茶を淹れたり、好きな本を読んだり、気になっていた映画を観たり……。大切なのは、無理に眠ろうとせず、「切り替え」のスイッチを入れること。焦りを手放し、気持ちを切り替えることで、自然と眠気が訪れることもあります。よく「羊を数える」という方法を聞きますが、焦っている時に数を数えることは、むしろ逆効果になることもあります。

良質な睡眠は「日中の過ごし方」で作られる

実は、ぐっすり眠れるかどうかは、夜だけでなく、日中の過ごし方に大きく左右されます。

●適度な運動を習慣に

体の疲れが足りないと、寝つきが悪くなることがあります。日中のウォーキングや、ラジオ体操、ストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。特に、座り仕事やリモートワークが中心の方は、意識的に体を動かすことが大切です。毎日15分でもいいので、涼しい朝や夜に散歩をすることで、心身ともに良い循環が生まれます。

●睡眠環境と体を整える

寝る前にカフェインやアルコールを摂らないのはもちろんですが、睡眠環境にも気を配りましょう。エアコンを適切な温度に保ったり、寝具の素材を見直したりすることで、快適な睡眠環境を整えることができます。



一方、クーラーで体が冷えすぎて眠れない方もいらっしゃいます。そんな時は、首筋や耳の後ろ、足先などを温めてみましょう。タオルを濡らして温め、首にかけたり、洗面器にお湯を張って足湯をしたりすることで、リラックス効果が高まり、眠気を誘うことができます。特に秋から冬にかけては、体をリラックスさせる副交感神経を優位にするためにも「体を温めること」を意識してください。

「不安」に名前をつけて、安心に変える

眠れない夜、頭の中を巡るのは漠然とした不安ではありませんか？疲れているのに頭の中がぐるぐるするのは、この漠然とした不安が原因かもしれません。この不安を放置しておくと、心が休まらず、睡眠の質はますます低下してしまいます。

不安をそのままにせず、紙に書き出して「見える化」してみましょう。 頭の中でぐるぐるしているだけでは、不安の正体はなかなか見えません。文字にして書き出すことで、自分の不安を客観的に見つめ、整理することができます。「これは自分でどうにかなることなのか？」「誰かの力を借りるべきことなのか？」と、不安の正体を見極める第一歩になります。

また、「不安」にフォーカスするのではなく、「安心」に焦点を当てるのも効果的です。

●「今日あった、安心できたこと」

●「今日楽しかったこと」

●「今日、感謝したこと」

たった３つでも構いません。毎晩寝る前に、心に残ったポジティブな出来事を書き出したり、思い浮かべたりする習慣をつけると、自己肯定感が高まり、心が満たされていくのを感じられるはずです。「ジャーナリング」と呼ばれるこの手法は、心の回復を促す確かな方法です。



「眠れない夜」は、心と体が回復を求めているサインです。無理に眠ろうとせず、心身に寄り添うことで、きっとあなたらしい心地よい眠りを取り戻すことができるでしょう。