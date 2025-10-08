菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第2話が10月８日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

【写真】二階堂ふみが演じるリカ

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、10月8日放送回のネタバレを含みます。

第2話あらすじ

風営法の改正でストリップショーが厳しく規制されるようになり、２年前の熱狂が嘘のように寂れてしまったWS劇場。



パトラ（アンミカ）が踊るショーの客席は閑散とし、まるで盛り上がらない。



久部三成（菅田将暉）はWS劇場の法被を着て、パトラのショーのピンスポを担当することになった。

前夜、WS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）から「うちで働いてみないか」と誘われたのだ。

劇場の扉を開くと…

劇場スタッフの伴工作（野間口徹）に連れられ、久部はダンサーたちの楽屋を挨拶に訪れる。



そこで久部はリカ（二階堂ふみ）と再会する。

「頑張ります！」と気を吐く久部。

リカは興味なさげに目をそらし…。