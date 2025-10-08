三谷幸喜脚本・菅田将暉主演『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』第２話あらすじ。ダンサーたちの楽屋を挨拶に訪れる久部。リカと再会するが…＜ネタばれあり＞
菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第2話が10月８日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。
1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。
菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。
＊以下、10月8日放送回のネタバレを含みます。
第2話あらすじ
風営法の改正でストリップショーが厳しく規制されるようになり、２年前の熱狂が嘘のように寂れてしまったWS劇場。
パトラ（アンミカ）が踊るショーの客席は閑散とし、まるで盛り上がらない。
（『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』／(c)フジテレビ）
久部三成（菅田将暉）はWS劇場の法被を着て、パトラのショーのピンスポを担当することになった。
前夜、WS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）から「うちで働いてみないか」と誘われたのだ。
劇場の扉を開くと…
劇場スタッフの伴工作（野間口徹）に連れられ、久部はダンサーたちの楽屋を挨拶に訪れる。
そこで久部はリカ（二階堂ふみ）と再会する。
「頑張ります！」と気を吐く久部。
リカは興味なさげに目をそらし…。