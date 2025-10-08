「めちゃ優雅な感じ！」misono＆イケメン夫、41歳の誕生日直前に美脚ショット公開「最高のスタートをきれて幸せ」
タレントのmisonoさんは10月6日、自身のInstagramを更新。夫でミュージシャンのNosukeさんとの美脚ショットを披露しました。
【写真】misono＆夫の美脚ショット
ホテルの広いテラスでの夫婦ショットで、2人は椅子に座り、腕を頭の後ろで組んで足を浮かせた腹筋をするかのようなポーズです。夫婦ともに美脚が目を引きます。misonoさんは、10月13日の自身の誕生日に41歳を迎えるようで、今までの投稿は削除し、今回の投稿が“初投稿”となったのには心機一転といった思いがあるのでしょうか。
ファンからは、「みーも誕生日おめでとう」「素敵な1年になりますように」「あいかわらずなかいいですね」「とても優雅なひと時ですね」「めちゃ優雅な感じ！」と、祝福の声が多く上がりました。
「素敵な1年になりますように」misonoさんは「JONGYONGSUがメチャクチャ良いホテルの部屋を手配して下さったおかげで 最高のスタートをきれて幸せ」とつづり、9枚の写真を投稿。「#Repost」とタグが付いており、2024年10月26日にNosukeさんが投稿した写真などを再投稿しているようです。
