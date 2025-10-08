タレントのmisonoさんは10月6日、自身のInstagramを更新。夫との美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：misonoさん公式Instagramより）

写真拡大

タレントのmisonoさんは10月6日、自身のInstagramを更新。夫でミュージシャンのNosukeさんとの美脚ショットを披露しました。

【写真】misono＆夫の美脚ショット

「素敵な1年になりますように」

misonoさんは「JONGYONGSUがメチャクチャ良いホテルの部屋を手配して下さったおかげで　最高のスタートをきれて幸せ」とつづり、9枚の写真を投稿。「#Repost」とタグが付いており、2024年10月26日にNosukeさんが投稿した写真などを再投稿しているようです。

ホテルの広いテラスでの夫婦ショットで、2人は椅子に座り、腕を頭の後ろで組んで足を浮かせた腹筋をするかのようなポーズです。夫婦ともに美脚が目を引きます。misonoさんは、10月13日の自身の誕生日に41歳を迎えるようで、今までの投稿は削除し、今回の投稿が“初投稿”となったのには心機一転といった思いがあるのでしょうか。

ファンからは、「みーも誕生日おめでとう」「素敵な1年になりますように」「あいかわらずなかいいですね」「とても優雅なひと時ですね」「めちゃ優雅な感じ！」と、祝福の声が多く上がりました。

「8周年！9年目も宜しく！」

Nosukeさんは直近だと7月16日に「8周年！9年目も宜しく！」と、misonoさんとの夫婦ショットを披露していました。2人ともすてきな笑顔を見せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)