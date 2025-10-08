バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは10月7日、自身のInstagramを更新。番組出演について姉から注意を受け、反省している様子を見せました。（サムネイル画像出典：高嶋ちさ子さん公式Instagramより）

バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは10月7日、自身のInstagramを更新。番組出演について姉から注意を受けたようです。

「全部面白かったですよ!!問題なし」

「せっかくの『パリのプラチナファミリー』でしたが、お聞き苦しい所が多かったようで…」と、自身が出演したテレビ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（テレビ朝日系）での言動についてダウン症の姉・未知子さんから注意を受けたようです。「姉から注意の電話、叩き切ったらLINE」と、投稿にはLINE画像を1枚添えています。

「ちぃちゃんの言葉付けが悪いよ気をつけ下さい。お願いしますよ。他の人達がテレビ見ているので本当に気をつけて下さい」と未知子さんはメッセージを送るも、高嶋さんは「もう時すでに遅し」と返信。しかし「自分でも反省してます　とにかく楽しすぎて、浮き足だってました」と投稿につづり、反省している様子は見せました。

コメントでは、「みっちゃんやっぱりお姉ちゃんですね　ちゃんと番組も見てて優しい」「みっちゃん姉さんのお言葉流石ですね」「やっぱりお姉ちゃんだ、素直なちさ子さんも素敵」「反省されてるちさ子さんもステキです」「それがちさ子さん」「ほんと素敵な家族」「全部面白かったですよ!!問題なし」と、温かい声が多数寄せられています。

高嶋さんが「お聞き苦しい所が多かったようで…」と明かした同番組の予告映像は6日の投稿で公開されています。また7日にはフランスでのオフショットも公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)