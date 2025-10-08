¡Ö6¡¢7»þ´Ö°û¤ó¤Ç¤¿¡×¥Æ¥ìÄ«¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Îà¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ýµ×ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ö¤«¤ó¤Ñ¡Á¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(34)¤¬àÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Îá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Îà¤Û¤í¿ì¤¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Û¤«¤Î¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿(6¡¢7»þ´Ö¤¯¤é¤¤°û¤ó¤Ç¤¿)¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊæÀî²Ì²»(39)¤È¤Î½÷»Ò²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÃçÎÉ¤¯ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¤Ç¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤¬£¹·î¤Þ¤Ç¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¡¢ÊæÀî¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»ýµ×ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë6¡Á7»þ´Ö¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡ ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö°¿ì¤¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«?¡×¡Ö½÷»Ò²ñ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£