­àÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È­á¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÏÃÂê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î­à¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ì¥Ê¡¦¥¯¥ê¥Á¥§¥ó¥³¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkulichenko_elena¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¹ñ¤Ç¤·¤¿!¡×

¡¡À¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¤Ç­àÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È­á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿23ºÐ¥­¥×¥í¥¹Áª¼ê¤ÎÆüËÜ´Ñ¸÷¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á(¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤±¤É)¡¡ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¹ñ¤Ç¤·¤¿!¡¡¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡¡¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼¯¤Ë±Â¤Î¤»¤ó¤Ù¤¨¤òÍ¿¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Î¥¨¥ì¥Ê¡¦¥¯¥ê¥Á¥§¥ó¥³¡£ÂÔ¤Á¤­¤ì¤Ê¤¤¼¯¤¬¤»¤¬¤à¤¦¤è¤¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤­¤Æ­à¥é¥Ö¥é¥Ö­á¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥­¥×¥í¥¹Áª¼êÃÄ¤È¤·¤ÆÆàÎÉ¤Ê¤É¤ò´Ñ¸÷¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡×¡Ö¼¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¯¥ê¥Á¥§¥ó¥³¤Ï¥í¥·¥¢½Ð¿È¡£¥í¥·¥¢¤¬³Æ¼ï¶¥µ»¤Ç¹ñºÝ»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¥­¥×¥í¥¹¤Î»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÂç²ñ¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢9°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£