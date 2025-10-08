レジェンド左腕が語る短期決戦の戦い方

元ソフトバンク投手、和田毅さんによる特別トークショーが15日、福岡市中央区のヒルトン福岡シーホークで開催される。プロ野球のクライマックスシリーズ・ファイナルステージ初戦当日、試合直前にレジェンド左腕から「リアル」で見どころが聞けるファン垂涎のイベントだ。

内野指定席のチケットもついてくるお得なプラン

同日はパ・リーグ２連覇を果たしたソフトバンクが、ファーストステージを勝ち抜いてきたチームを迎え撃つ大一番の初日。トークショーでは、数々の大舞台を経験してきた和田さんが、レギュラーシーズンとは異なる特有の緊張感や、注目選手、重要ポイントなどを話す予定だ。

このトークショーは、阪急交通社が企画する観戦ツアーの一環で、ヒルトン福岡シーホークでのランチビュッフェや、内野A指定席もセットになっている。昨季まで現役だった和田さんによる現場に近い「解説」を聞き、そのまま試合観戦に臨める貴重な体験ができる。

※和田さんは試合観戦に同行しません。

ツアー詳細

・集合時間 11:20

・集合場所 ヒルトン福岡シーホーク4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラにて受付

・ランチ ヒルトン福岡シーホークビュッフェ 11:30〜12:30

・和田毅さんトークショー ヒルトン福岡シーホークにて約60分

・試合観戦 みずほPayPayドーム福岡 18:00試合開始

・終了後、各自自由解散。

＜観戦席＞

・内野A指定席

＜料金＞

25,000円（税込み）

＜申し込み方法＞

電話、もしくはホームページから

0570-089-039

https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=706041&p_hei=60

＜問い合わせ先＞

阪急交通社 トラピックス福岡 国内

0570-089-039 月〜金9:30〜17:30、土日祝日9:30〜13:30

＜締め切り＞

10月14日（火）午前中