¡Ö¤³¤Î¹ñ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡×ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤Ë¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯À¾Â¼¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ä°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡Ê55¡Ë¡£·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯»þÂå¤Ë¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÇÃÏ¤òÍÜ¤¤¡¢25ºÐ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Æ±¼Ò¤ò°ìÂå¤ÇÇ¯¾¦333²¯±ßÄ¶¤¨¤Î´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»Ò¤É¤â»Ù±ç¤äÉÔÇ¥¼£ÎÅ»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸´ØÏ¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤äº£¤Î»×¤¤¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
¡¡·ÐºÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÍÄ¾¯Ç¯´ü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç½êÆÀ¤òÆÀ¤ë´î¤Ó¤òÂÎ¸³¤·¤¿À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶ì³Ø¤ÎËö¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÎ©Âç·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¡£1993Ç¯¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£95Ç¯¤Ë25ºÐ¤Çµ¯¶È¡£³¤³°ÍÑ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£À£²Ë¤òÀË¤·¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï³¤³°ÍÑWi¡½Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡¡¹¤È»ö¶È¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¡¢2010Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÚºß¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÉ×ÉØ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢15Ç¯¤ËÂè3»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢22Ç¯¤«¤éÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£¤«¤Í¤Æ»Ò¤É¤â»Ù±ç¤â¼ê¸ü¤¯Å¸³«¤·¡¢²¿¤è¤ê¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½Ì¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¤È¶¯¤¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤¬ÄÌ±¡¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤â¤·¤¿¡£ÃÙ¤¯¤È¤â19»þ¤Ë¤Ï¿ÇÎÅ¤ò½ª¤¨¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢22»þ¤Þ¤Ç³«±¡¤·¤Æ´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂÚºßÃæ¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Î¶¯¤Þ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö³¤³°À¸³è¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤É¤Î°Õ¼±¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£µ¢¹ñ¤·¤¿»þ¤ËÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤¿¡£Åç¹ñ¤Ç»ñ¸»¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤¬Âç»ö¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¹ñÌ±¤Î¿ô¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¿¼¹ï¤Ê¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¤Þ¤Ã¤¿Êì¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î¤«¤é¤ÏËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î´Ñ¸÷µÒÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Û¤«¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿ä¿Ê¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎSNS¤âÍÑ¤¤¤ÆPR¤â¼Â»Ü¡£Æ±Ä®¤Îº£Ç¯4·î¤Î1¥«·î´Ö¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ³Û¤ò¡¢ºòÇ¯¤Î4000Ëü±ß¤«¤é8ÇÜ¤Î3²¯2000Ëü±ß¤ËÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¤«ÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÃÏÊý¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ1ÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¦Çä¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¼«¤é¤Î¡Ë½êÆÀ¤Ï½½Ê¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¹ñ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î³èÆ°¤Ï¡¢À¯¼£¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¡Ö¤â¤É¤«¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÀ¯¼£²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£