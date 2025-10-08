NEWS小山慶一郎、沖縄“絶景ハウス”に「なんじゃこれ！」 間取りのミステリー調査
NEWSの小山慶一郎が、9日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）に出演し、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と沖縄の間取り図ミステリーを調査する。
【動画】「なんじゃこれ！」沖縄“絶景ハウス”に驚がくするNEWS・小山慶一郎、
建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー。今回は「不思議な家＆沖縄SP」と題して、ユニークな発想の住宅2軒と、新企画「間取り図！47都道府県ツアーin沖縄」を紹介する。
小山と井上が最初に訪ねたのは、家の右半分が不思議な場所にある住宅。沖縄の人にとって聖地とされる特別な場所「久高島」「斎場御嶽」の間に建ち、家主は「こんな外観は見たことないと言われる」と語り、完成まで14年かかったという。周辺の環境を損なわない驚きの工夫が施され、小山は「家の中に非日常を作ることがテーマですね」と感動する。
ほかにも“沖縄の家ならではの特徴”を4つ取り入れた住宅と、“珍しい○○な中庭がある”住宅が登場する。予告映像では、“絶景ハウス”に小山が「なんじゃこれ！」と驚がくする姿が。
