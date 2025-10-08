元乃木坂４６の女優・白石麻衣が８日、東京・伊勢丹新宿店本館で行われた「ＭＡＲＮＩ ＰＬＡＹＦＵＬ ＢＯＯＭ ＰＯＰ ＵＰ」（１４日まで）のレセプションに出席した。

白石はゆったりしたシルクパジャマシャツ（約１８万円）とパンツ（約２０万円）のセットアップ、チューリピアのスモールバッグ（約２８万円）に身を包んで登場。白石にとっては珍しいリラックススタイルに、「リラックス感の中にエレガントさがある。ベルトやファー、アクセサリーをつけて、上品な気持ちになれるので、お気に入りです」と笑顔を浮かべた。最近のお気に入りカラーはピンクだそうで、「ピンクがかわいいと思う年齢になってきたので、普段のファッションでも小物とかで取り入れていきたいです」。現在３３歳。好きな色も増え、ファッションを今まで以上に満喫しているようだ。

ポップアップの名前にちなみ、司会者から「心ときめく瞬間」を質問されると、「ドンピシャなシンデレラフィットの靴を見つけられた時に『アッ』と、ときめきます」と満面の笑みを浮かべた。

ＭＡＲＮＩは１９９４年に誕生したイタリア発のラグジュアリーブランド。ポップアップでは、２０２５年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感できる。同店限定でチューリピアを１週間先行発売。チャームやピンバッチも使用したカスタマイズサービスも実施する。