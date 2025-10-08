◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ヤンキース９―６ブルージェイズ（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースが負ければ敗退が決まる地区シリーズ第３戦で、ブルージェイズに最大５点差から逆転勝利し、踏みとどまった。

投手陣では、先発ロドンが試合を作れず。初回にゲレロに先制２ランを浴びると、３回には先頭シュナイダーにレフトへの二塁打、ゲレロを敬遠で歩かせ、無死一、二塁のピンチ。１死から３連打を浴びると、２回１／３を投げて６安打６失点で無念の降板となった。

流れを変えたのはジャッジだった。３点を追う４回１死一、二塁の場面で左翼ポールに直撃する同点３ランを放った。内角ボール球をコンパクトに振り抜いた衝撃の一発。本拠地は大熱狂で、ヤ軍ベンチはお祭り騒ぎとなった。さらに同点の５回にはチザムが右翼へ勝ち越しソロ。この回はウェルズにも右前適時打が飛び出し、リードを２点に広げると、６回にはライスの右犠飛でさらに１点を加えた。

チームは初戦は１―１０、第２戦は７―１３で大敗を喫しており、後がない状況だった。本拠地の声援を力に驚異の粘りで次戦に望みをつなげた。