女優の木南晴夏が８日、東京・伊勢丹新宿店本館で行われた「ＭＡＲＮＩ ＰＬＡＹＦＵＬ ＢＯＯＭ ＰＯＰ ＵＰ」（１４日まで）のレセプションに出席した。

木南はブラウンのジャケット（約４１万円）、ボウタイブラウス（約１６万円）、切り替えが特徴のペンシルスカート（約６１万円）、チューリピアのスモールバッグ（約２８万円）を身にまとって登場。「秋らしい配色のトラッドスタイル。スカートの切り返しがお気に入りです」とほほ笑んだ。私服でも同ブランドを愛用していることを明かし、「（今後は）イエローとかオレンジとか明るい茶色とか暖色を取り入れてみたいです」と話した。

ポップアップの名前にちなみ、司会者から「心ときめく瞬間」を質問されると、「ピクニックや散歩」と回答。「何でもない瞬間にときめいています。公園が多いですね。芝生にシートを敷き、お弁当やパンを持っていって、シャボン玉を吹いてみたりしています」と、穏やかな時間を満喫しているようだ。

ＭＡＲＮＩは１９９４年に誕生したイタリア発のラグジュアリーブランド。ポップアップでは、２０２５年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感できる。同店限定でチューリピアを１週間先行発売。チャームやピンバッチも使用したカスタマイズサービスも実施する。