Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの七五三掛龍也が８日、東京・伊勢丹新宿店本館で行われた「ＭＡＲＮＩ ＰＬＡＹＦＵＬ ＢＯＯＭ ＰＯＰ ＵＰ」（１４日まで）のレセプションに出席した。

七五三掛は、切り替えが特徴のデニムジャケット（２５万円）と、大胆にチューリップがあしらわれたデニムパンツ（２１万円）、「チューリピア」のスモールバッグ（２９万円）の秋らしい装いで登場。「茶色のスエード、バッグの茶色に合わせて、デニムリンクの遊び心がある。下のデニムにはチューリップのデザインがあって、かわいらしい。とてもかわいくて気に入っています」と白い歯をのぞかせた。プライベートでもマルニの秋冬商品をチェック済み。「茶色のチェックのウールパンツを購入しました。今は丈直しに出していて、今年の秋冬はそれを履いて、マルニのファッションを楽しみたいです」と笑顔で話した。

同ポップアップの名前にちなみ、司会者から「心ときめく瞬間」を聞かれると、「ライブや舞台で表現している時」と回答。続けて、「いろんな衣装を着て、たくさんの照明を浴び、ファンの方のたくさんのうちわやペンライトを見ると、華やかさがあって、幸せな気持ちになります」。アイドル歴１６年。充実した時間を過ごしているようだ。

マルニは１９９４年に誕生したイタリア発のラグジュアリーブランド。ポップアップでは、２０２５年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感できる。同店限定でチューリピアを１週間先行発売。チャームやピンバッチも使用したカスタマイズサービスも実施する。

七五三掛は「僕もチューリピアを持ってみて、すごくかわいくて、すぐに欲しいと思いました。皆さんも手に取ってみてください。遊び心のある世界観が詰まっているので、ぜひ楽しんでください」と呼びかけた。