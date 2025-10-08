芸能界随一のプロレスファン、くりぃむしちゅーの有田哲平（５４）が東京・後楽園ホールで開催した「有田哲平の日テレプロレス噺」が８日午後１０時から日テレジータスで２時間特番で放送される。

プロレスラー不在ながら、９月３０日に超満員札止め１４００人のファンが集まった異色のイベント。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】」とプロレス中継の老舗、日本テレビが強力タッグを結成。日テレのプロレス秘蔵映像の中から、有田が厳選したとっておきの名勝負を上映し、チュートリアル福田充徳（５０）を聞き手にリング上で熱く語る究極のプロレスウォッチパーティー。後楽園ホール名物のレモンサワー片手に盛り上がった。

「日テレプロレスヒストリー」から始まり、有田が「ベストマッチ」として紹介したのが「天龍源一郎ＶＳジャンボ鶴田」（１９８９年６月５日・日本武道館）。そして後楽園ホールでの肉弾戦「スタン・ハンセン、テリー・ゴディ組ＶＳブルーザー・ブロディ、ジミー・スヌーカ組」（１９８７年１１月２２日）、三沢光晴、小橋健太組ＶＳ川田利明、田上明組の四天王対決（１９９５年６月９日・日本武道館）などを紹介。有田の解説がプロレス通をうならせる。