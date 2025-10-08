Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î±Ø¥Ó¥ë2³¬¾è¤êÆþ¤ì¤ÏÁ´¹ñ½é¡¡¹ÅçÅÅÅ´¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2¤«·î¤Îº£¡¡Å´¥¢¥Ê¤¬¸½ÃÏ¼èºà
¡ÈÅ´¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¢¥Ê¡É¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÅ´Æ»ÄÌ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±©Àî±Ñ¼ù¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥È¥Ô¥³¥é¥à¡Ö±©Àî±Ñ¼ù¤Î½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¡×¡£º£²ó¡¢±©Àî¥¢¥Ê¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Åç±Ø¤ÎºÆÀ°È÷¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤Ç¤¹¡£
¡ù¡¡¡ù¡¡¡ù¡¡¡ù¡¡¡ù
¡¡JR¹Åç±Ø¤Ë¤Ï»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºßÍèÀþ¤â4¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÍÛËÜÀþ¡¦¸âÀþ¡¦²ÄÉôÀþ¤Ç¤Ï227·Ï¤Î¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¤¬Âç³èÌö¡£°ìÊý¡¢»°¼¡ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦·ÝÈ÷Àþ¤Ç¤Ïº£¤â¸µµ¤¤Ë¥¥Ï40¤¬½Å¸ü¤Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë²»¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹Åç±Ø¼þÊÕ¤ÏÂç¤¤ÊÊÑËÆ¤ò¤È¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º3·î24Æü¤Ë20³¬·ú¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦Ãó¼Ö¾ì¤âÆþ¤ëJR¿·±Ø¥Ó¥ë¤¬³«¶È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8·î3Æü¡¢JRºßÍèÀþ¤Î2³¬²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤ÎÆî¸ý¤Ë¡¢¹ÅçÅÅÅ´¡Ö¹Åç±Ø¡×ÄäÎ±¾ì¤Î¿·¥Û¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£JR±Ø¥Ó¥ë2³¬¤Ø¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¾è¤êÆþ¤ì¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â½é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥Û¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¥ë¡¼¥È¤â¤Ç¤¡¢¾èµÒ¤Ï1³ä¤Û¤ÉÁý¤¨¤¿¤È¤«¡£¹Ô¤ÀèÊÌ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Û¡¼¥à¤¬4¤ÄÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£A¤Ï5¹æÀþ¡¦¡ÊÈæ¼£»³²¼·ÐÍ³¡Ë¹Åç¹ÁÊýÌÌ¡¢B¤Ï2¹æÀþ¡¦¹ÅÅµÜÅç¸ýÊýÌÌ¡¢C¤Ï6¹æÀþ¡¦¹¾ÇÈÊýÌÌ¡¢D¤Ï1¹æÀþ¡¦¡Ê»æ²°Ä®Åì·ÐÍ³¡Ë¹Åç¹ÁÊýÌÌ¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ß¼ÖÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¤â2¤ÄÀß¤±¤é¤ì¡¢¾è¹ß¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¥Û¡¼¥à¤Î´°À®¤Ç¡¢JRÀþ¤È¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤Ï±«¤Ë¤Ì¤ì¤º¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£±Ø¥Ó¥ëÆâ¤Ë300Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤ë¿·¾¦¶È»ÜÀß¡ÖMINAMOA¡×¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÃÏ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ÅÅ¤Î±ØÁ°ÄäÎ±½ê¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀ°ÃÏ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Ï±ØÁ°Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤½¤·¤ÆµìÏ©Àþ¤ÏÉõº¿¤µ¤ì¡¢¡Ö±îàÍ¶¶Ä®¡×ÄäÎ±½ê¤Ê¤É¤âÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤±ØÁ°Âç¶¶¥ë¡¼¥È¤òÁö¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¡¢¡Ö¹Åç±Ø¡×¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2³¬¤Î¥Û¡¼¥à¤ò½Ð¤Æ40¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤ò²¼¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤°¤Ë±îàÍÀî¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤ÏÃæ¿´Éô¤¬¥Ç¥ë¥¿ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤è¤ê¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÀî¤òÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¡Ö°ð²ÙÄ®¡×¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¹Åç±Ø¤«¤éº¸¤Ë±ª²ó¤·¤Æ4¤ÄÌÜ¤ÎÄäÎ±½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥ë¡¼¥È¤Ç¤ÏÄ¾¿Ê¤·¤Æ1¤ÄÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ØÁ°Âç¶¶¥ë¡¼¥È¤ÎÃ»ÍíÀþ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹Åç±Ø¤ÈÃæ¿´³¹¤Î»æ²°Ä®¤Þ¤Ç¤Ï½êÍ×11Ê¬¤¬7Ê¬¤È¤Ê¤ê¡¢4Ê¬¤Û¤ÉÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ïº£Ç¯¡¢ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÅÅ¤ÏÈïÇú¤·¤¿3Æü¸å¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤Î»þ¤«¤é»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Ç±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï±¿ÄÂ¤â¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èï¤Ð¤¯ÅÅ¼Ö¤¬¡¢º£¤â4Î¾¤¬¸½Ìò¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¸µµþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¿À¸Í¤Î»ÔÅÅ¤ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍè¤¿¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬Ã±¹Ô¤ÇÁö¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢3Ï¢ÀÜ¤ÎÄ¶Äã¾²¼Ö¤âÈ´·²¤Î²Ã¸ºÂ®¤Ç»ÔÆâ¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤Î¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢¹Åç¹Á¹Ô¤Î5100·ÁÄ¶Äã¾²¼Ö¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥à¡¼¥Ð¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¥Õ¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¡×¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢9·î¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢3Ï¢ÀÜ¤Î3950·Á¡¢¹Åç¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÖOK!!¹Åç¡Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤§¡¢¤Ò¤í¤·¤Þ¡Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î±üÅÄÌ±À¸¡¦µÈÀî¹¸»Ê¤Î´é¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¹Åç±Ø¤È»ÔÆâ³ÆÃÏ¤äµÜÅç¤ò·ë¤Ó¡¢1Æü15Ëü¿Í¤ò±¿¤Ö¹ÅÅ¡£±¿ÄÂ¤ÏÁ´Àþ¶Ñ°ì¤Ç240±ß¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý100Ëü°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ê¤Î¤ËÃÏ²¼Å´¤¬Áö¤é¤Ê¤¤¹Åç¡Ê¢¨¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÃÏ²¼¶è´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¡£Àî¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥ë¥¿ÃÏÂÓ¤ÇÃÏ²¼Å´¹©»ö¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬»ÔÌ±¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¤Û¤Ü200¥á¡¼¥È¥ë¤´¤È¤ËÄäÎ±½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÞ¤®¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÁö¤ëÅÅ¼Ö¤ÎÇîÊª´Û¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉºßÀÒ¼ÖÎ¾¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¼¡¤Ï¤É¤Î¼ÖÎ¾¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î½©¡¢¹ñÆâ½é¤Î±Ø¥Ó¥ë2³¬¾è¤êÆþ¤ì¤Î¿·¥Û¡¼¥à¤È¿·Ï©Àþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¹ÅçÅÅÅ´¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê±©Àî±Ñ¼ù¡Ë