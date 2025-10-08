野田クリスタル、通信簿を改ざん 評定3→8に書き足し母親は気づかず？爆笑「発想のスケールが中学生離れしてて草」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが8日、自身のXを更新。中学時代の通信簿を発掘したことを報告し、改ざんしていたことを打ち明けた。
【写真】酷すぎる…改ざんされた通信簿 爆笑の野田クリスタル母親コメント
通信簿の写真を投稿した野田は「中学の時の自分の通信簿が出てきて、3を書き足して8にしてた。5段階評価なのに。母もおどろいてた」と説明。
投稿された写真を見ると、評定3の部分を上手に書き足して8にしていることがわかり、2と８だらけの異様な通信簿となっている。
また、母親からのコメントも記載され「まさか、8が5つもあるとは驚きです…（笑）」と評定8を信じているのか、改ざんを知ったうえで担任教師に伝えているのかわからないコメントを読むことができる。
これにネット上では、「3を書き足して8にしてる中に、そっと音楽の2が3になってる お母さまの返し、とてもステキ」「ボケを一旦流して現実的に分析してからツッコむ芸風、もしや母親ゆずりか…！」「発想のスケールが中学生離れしてて草」「評価が突き抜けていて 思わず笑ってしまいました」「芸人になる人はやはりどこか常人と違うｗ」などと爆笑している。
