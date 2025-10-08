『鬼滅の刃』ufotable描き下ろし、見る角度で鬼殺隊が鬼に変化 コラボイベント最後の来場特典ノベルティ発表
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて開催されているアニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾の最後の来場特典ノベルティとして、ufotable描き下ろし新規イラストがデザインされたオリジナル「レンチキュラーカード」が、11月1日より数量限定で配布されることが発表された。
【画像】耳と手が可愛い！狼姿の冨岡義勇＆胡蝶しのぶ…新ビジュアル
今回配布されるのは、「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」の来場特典ノベルティの第5弾。ufotable描き下ろしイラストがデザインされたオリジナル「レンチキュラーカード」の表面には、鬼殺隊たちがデザインされた面と、鬼たちがデザインされた面があり、見る角度によって絵柄が変わる。なくなり次第終了となる。
イベントは、アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。夜開催の「ナイトウォーク 無限城への軌跡」は、1.2キロの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現された『鬼滅の刃』の世界を体感。昼開催の「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」は、ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。同イベントは12月14日まで開催されている。
【画像】耳と手が可愛い！狼姿の冨岡義勇＆胡蝶しのぶ…新ビジュアル
今回配布されるのは、「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」の来場特典ノベルティの第5弾。ufotable描き下ろしイラストがデザインされたオリジナル「レンチキュラーカード」の表面には、鬼殺隊たちがデザインされた面と、鬼たちがデザインされた面があり、見る角度によって絵柄が変わる。なくなり次第終了となる。