佐久間大介＆川口春奈、河北裕介氏の“プロデュース力”を絶賛 自らブロワー持って風も担当「風もしなやかに作ってくれる」
Snow Manの佐久間大介、俳優の川口春奈が8日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースするヘアケアブランド『＜＆be HAIR＞（アンドビーヘア）』の新商品・新CM発表会に参加した。
【全身ショット】美しすぎ！ホワイトワンピでキュートな川口春奈
佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。新CMの裏話も。佐久間は「河北さんから直接送ってただいて初めて見たんです。自分で言うのもあれなんですけど、カッコよかったですね！」と自画自賛。踊るシーンは自由に踊っていたという。ふんわりと髪が揺れるが佐久間は「河北さんの腕が光りまくる」とスタイリングで力を発揮しながらも「河北さん自身がブロワーを持って僕にめっちゃ風を当てて。ヘア、メイクだけじゃなくて風もしなやかに作ってくれる。なんでも屋さん！」と力説。川口も「アングルとか光まで操る。トータルプロデューサー！」と絶賛した。佐久間と川口は、それぞれ別撮りで、この日が初対面だったが息ぴったりに褒められ、河北氏は「家でもブロワーで落ち葉ばっかり掃いて練習しているから」と照れていた。
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれ出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで8日から公開となった。
