佐賀県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題を受け、警察庁は８日、首席監察官ら約１０人を現地に派遣し、特別監察を始めた。

科学警察研究所（科警研）でＤＮＡ型鑑定を担当する室長らも参加し、不正の原因の分析や再発防止策を点検する。

特別監察は重大な不祥事などを受け、規律保持のために警察庁長官の指示で行われるもので、記録が残る２０１１年以降、愛知県警、大阪府警、岡山県警、鹿児島県警に続き５回目。

元職員は１７年６月〜２４年１０月、自身が関与した鑑定で、必要な検査や分析を実施せずに「ＤＮＡ型は検出されなかった」と上司に報告するなど計１３０件の不正を繰り返したとされる。先月、虚偽有印公文書作成・同行使容疑などで佐賀地検に書類送検され、懲戒免職となった。

佐賀県警は不正の原因として、上司による確認不足や鑑定を依頼した部署との連絡体制の不備などを挙げ、ＤＮＡ型鑑定の各段階に上司が立ち会うなどの再発防止策を公表。捜査や公判への影響は「なかった」としたが、外部の第三者による調査を不要とする県警の方針に対し、外部から批判が相次いだ。警察庁は、ＤＮＡ型鑑定への信頼性を確保するため、今回の実施を決めた。

特別監察では、鑑定の実施状況の確認や県警幹部らへの聞き取り、関係書類の確認などが行われる。同庁は、結果を踏まえ、他の都道府県警の科捜研にも来年度以降、監察を行う方針だ。