ア・リーグの地区シリーズ第3戦が8日（日本時間）に行われて、1勝1敗で迎えたマリナーズは敵地でのタイガース戦で打線が奮起、シーズン60本塁打を放ったC.ローリー（28）に待望のアーチが生まれて勝利した。2敗と王手をかけられたヤンキースは本拠地・ヤンキー・スタジアムでブルージェイズと対戦し、3点差の4回、A.ジャッジ（33）が1号同点スリーラン、5回にはJ.チザムJr（27）に1号勝ち越しアーチが飛び出して勝利を収めた。

地区シリーズ2試合で23失点と投手陣が機能していないヤンキース、本拠地に戻っての第3戦、今季18勝をあげた先発C.ロドン（32）が1回、1死一塁で3番・V.ゲレーロJr（26）に3試合連続ホームランとなる先制の2ランを浴びた。

後のないヤンキースはその裏、2死一、二塁でG.スタントン（35）のタイムリーで1点を返した。しかし、3回、ロドンが踏ん張れず、1死一、二塁から3連続タイムリーを打たれるなどこの回4失点、1対6と5点のリードを許した。

このまま終われないヤンキース、その裏、無死二塁で2番・ジャッジがタイムリーツーベース、さらにスタントンの犠牲フライで3対6と詰め寄った。

4回には1死一、二塁でジャッジ、内角高め、ややボール球のストレートを上手く腕をたたんで振りぬくと、レフトポール直撃の1号同点スリーラン、静まりかけていたヤンキー・スタジアムが大歓声、5点差を追いついた。

5回には1死走者なしからチザムJrがプレーオフ1号の勝ち越しアーチ、7対6とヤンキースがこのシリーズ初めてリードを奪った。さらに2死二塁から9番・A.ウェルズ（26）が貴重な追加点となるタイムリーで8対6。

6回には1死走者なしの場面でブルージェイズベンチはジャッジを申告敬遠、ヤンキースはここから1死二、三塁のチャンスを作り、きっちり犠牲フライで追加点をあげた。

ヤンキースは5回途中からC.ドバル（28）、T.ヒル（35）、D.ウィリアムズ（31）と投手陣は総力戦で繋ぎ、8回1死から守護神のD.ベッドナー（30）を投入、ヤンキースが1戦必勝で勝利を収めて、1勝2敗とした。

雨のために試合が3時間遅延して始まったデトロイトでのタイガース対マリナーズ、先手を取ったのがマリナーズ、3回、R.アロザレーナ（30）のタイムリーなどで2点を先制。4回には今季60本塁打を放ったC.ローリー（28）のタイムリーで追加点を奪った。

9回にはローリーがシンカーを捉えて、左中間へプレーオフ初アーチ、“60発男”が本領を発揮し、敵地でマリナーズが勝利して連勝、2勝1敗として2001年以来、24年ぶりとなるリーグ優勝決定シリーズに王手をかけた。

【ア・リーグ地区シリーズ】※3勝先取

■タイガース（1勝2敗）4ー8マリナーズ（2勝1敗）

■ヤンキース（1勝2敗）9ー6ブルージェイズ（2勝1敗）