お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が7日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）で、元横綱の貴乃花光司氏（53）と共演した際のエピソードを披露した。

貴乃花氏とは、テレビ東京系「千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅27」（後6・30）で共演したというジュニア。貴乃花氏が親方引退当時に出演したYouTube番組を振り返り、「女性リポーターの方が上手な方で、他で一度もしゃべったことがない話を何かしゃべったほうがええかなってサービス精神で、実は15歳の時にこの世界に入って、すぐ彼女ができて、結婚を決めてた人がいたんですっていう話をした」と説明した。

そして「それが流れたら、まわりまわってその話が女性に届いた」と解説。相手の女性について「4人のお子さんを育て上げて、旦那さんが亡くなってた」といい、「ほんで“会いますか？”みたいなことになって、2年前ぐらいに再婚しはった」と話すと、スタジオではどよめきが起こった。

ジュニアは「ほんで今もう、親方こんなんやねん、めちゃくちゃデカいねん」と表現。貴乃花氏に“幸せ太り”を指摘すると、「いやジュニアさん、この2年で初めて人生でご飯っておいしいんだっていうことに気づきました」と返されたことを明かし、「ちっちゃい時から（体を）大きくするために、商売道具としてしか食べてない。ほんで今度親方になったら、弟子に神経をすり減らして痩せて痩せて」と想像。「それを全部手放して、大好きな彼女と結婚して、“こんなにおいしのか〜”ってめっちゃ太ってるねんて」と話し、「なるほどな〜って」と感慨深げだった。