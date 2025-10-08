今回は、育休をとったにもかかわらず、家事育児一切しない夫のありえない言動について、エピソードを紹介します。

「出世のため」だけに育休をとった夫…

「夫は収入も学歴もよく、周りからは『理想の旦那さんだね』と言われます。でも、実際は超のつくモラハラ男。私をバカにするような態度ばかりで、うんざりします。それに子供が生まれ育休をとったにもかかわらず、育児をせず『出世のために育休を取っただけ』と偉そうに言うんです……。家事だってもちろんしません。

そんなある日、夫が『離乳食を息子に食べさせるわ』と言ってきたんです。今までオムツすら替えたことがない夫の発言にびっくりしつつも、うれしかったです。で、夫は息子に離乳食を食べさせている自分の姿の写真を撮るよう要求。息子には一口離乳食を食べさせただけで、どこかに行ってしまいました。

夫がどうやらSNSでイクメンアピールをするために、離乳食を食べさせている（たった一口ですが）写真を私に撮らせたようで……あきれましたし、怒りに震えました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年11月）

▽ 控えめに言って最低な夫ですね。こんな夫に我慢し続ける必要もない気がしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。