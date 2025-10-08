◇MLB ヤンキース9-6ブルージェイズ(日本時間8日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースがジャッジ選手の活躍などもあり、ブルージェイズに勝利しました。

ここまで地区シリーズ2連敗のヤンキースはシーズン18勝(9敗)の左腕・ロドン投手が先発しますが初回、ゲレロJr.選手に2ランを浴び先制を許すと、1点差に迫った3回には1アウト1塁2塁から3連打を浴び1-6とされます。

序盤から苦しい展開となりましたがその裏、先頭のグリシャム選手がツーベースで出塁するとその後ランナー3塁となり2番・ジャッジ選手がタイムリー、そこからチャンスを広げ5番・スタントン選手の犠牲フライで3点差に詰め寄ります。

さらに4回、1アウトから相手の落球とフォアボールで1塁2塁のチャンスを作るとジャッジ選手に打席がまわります。ジャッジ選手は2ストライクと追い込まれますが、相手3番手のバーランド投手の3球目、160キロのストレートをとらえると打球はレフトポール直撃のホームランとなり同点に追いつきました。

さらに勢いに乗ったヤンキースは5回にチザム選手がソロホームランを放ちついに勝ち越し。さらにランナー2塁でウェルズ選手がタイムリーで8-6としました。

6回は1アウトランナーなしからこの日3安打のジャッジ選手が申告敬遠で出塁すると、ツーベースからライス選手の犠牲フライでさらに1点を追加します。投手陣は4回以降、小刻みな継投で無失点とし、9回は前の回から回またぎで投げたベッドナー投手が締めヤンキーズが最大5点あった点差をひっくり返し勝利しました。

ジャッジ選手はこの日4打数3安打4打点1四球の活躍。ヤンキースは初戦を1―10、第2戦は7―13で敗れており、この日の勝利で地区シリーズを1勝2敗としました。